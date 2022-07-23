Đúng 12h trưa nay, giờ lành tháng tốt, ghen tị đỏ mắt với 3 con giáp hút cạn lộc trời, may mắn đủ đường, bước chân lên đỉnh vinh quang

Mọi việc hanh thông cũng khiến con giáp này có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra mục tiêu lớn hơn. Bạn đang đi đúng hướng, hãy cứ tự tin vào năng lực và lựa chọn của bản thân nhé.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân cũng như nhờ sự thúc đẩy của quý nhân, người tuổi Thân có thể củng cố tài năng, địa vị, con đường thăng tiến sẽ rộng mở chào đón bạn.

Việc làm ăn của con giáp vượng quý nhân thời gian này cũng ngày càng hanh thông, buôn bán có người hỗ trợ nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu bán hết đến đấy. Một số người quyết định mở rộng quy mô cũng khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về khả quan.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp phát tài thời gian này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay từ lúc này.

Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Với người tuổi Dậu mà đang làm công ăn lương thì bạn sẽ cần phải cố gắng hơn nữa. Chính nhờ tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương.

Người tuổi Dậu là con giáp phát tài thời gian này nên có đường tài lộc vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão bình thường là những con người thông minh, cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh, thế nhưng trong thời này, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi, nên nếu không biết nắm bắt cơ hội thì thật đáng tiếc.

Với những người đủ tham vọng để kinh doanh, đây có thể là lúc họ trở thành ông chủ, gặp được nhiều hợp đồng lớn và thu về số lợi nhuận khổng lồ. Hoặc những người có ý định chuyển việc cũng sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ, tài chính không những dồi dào mà còn có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới.

Tử vi học có nói, thời gian từ bây giờ là giai đoạn thịnh vượng nhất của tuổi Mão, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ, họ không những có cuộc sống sung túc, dư dả, mà thậm chí sẽ còn giàu nứt đố đổ vách.

Thời gian từ bây giờ là giai đoạn thịnh vượng nhất của tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

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