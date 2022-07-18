Tử vi tuần cuối tháng 7, có 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, bùng phát tài lộc, đổi mệnh đại gia, phú quý vây quanh, hưởng đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 20:45

Cùng xem 3 con giáp phát tài này gồm những ai nhé!

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hoạt bát, thông minh, tài giỏi và có ý chí cầu tiến. So với những con giáp khác, Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy chỉ vậy, họ còn có đầu óc nhạy bén, biết tận dụng ưu điểm của mình nên sẽ gặt hái không ít thành công.

Tuy nhiên, trong tháng vừa qua, Thân dường như đang bị Thần Tài bỏ rơi nên tài chính không mấy dư dả. Nhưng bước sang tuần cuối tháng 7, Thân sẽ làm chủ được cục diện, vận khí của bạn vượng phát, công danh sự nghiệp đều hanh thông. Ngoài ra, Thân còn được quý nhân phù trợ nên thu nhập của bạn tăng lên rất nhiều, nhờ vậy mà bạn có thể mua sắm được những thứ mình thích.

Tử vi tuần cuối tháng 7, có 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, bùng phát tài lộc, đổi mệnh đại gia, phú quý vây quanh, hưởng đời sung túc - Ảnh 1
Tuần cuối tháng 7, vận khí của Thân vượng phát, công danh sự nghiệp đều hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với sự xuất hiện của Chính Quan, cát thần này mang tới cho người tuổi Dậu sự hiệu quả, hanh thông trong công việc. Bạn chủ động hơn, xông xáo hơn, không ngại gian khó để khẳng định tài năng vươn tới thành công.

Nhờ vậy, bạn sẽ sớm nhận được nhiều tin vui khi mà những nỗ lực và cố gắng của bạn không hề uổng phí, thành quả mà bạn đạt được trong tuần cuối tháng 7 đủ để khiến cho bạn thấy tự hào. Hãy cố gắng duy trì phong độ này nhé.

Tuy nhiên, người tuổi Dậu cần phải thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình. Bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu, nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của người ấy. Sự vô tâm của tuổi Dậu có thể khiến cho người ấy tổn thương đó.

Tử vi tuần cuối tháng 7, có 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, bùng phát tài lộc, đổi mệnh đại gia, phú quý vây quanh, hưởng đời sung túc - Ảnh 2
Chính Quan, cát thần sẽ mang tới cho người tuổi Dậu sự hiệu quả, hanh thông trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cực kỳ may mắn vì có thể quý nhân sẽ xuất hiện trợ lực cho bạn, giúp bạn kiếm được nguồn tài lộc khá vượng trong tuần cuối tháng 7. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, có thể bạn sẽ tốn ít thời gian và công sức hơn người khác, mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

 

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn đã biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm, kiếm được một nguồn thu nhập kha khá.

 

Bạn có thể nhận thấy rằng chỉ cần mình chịu bỏ công, bỏ sức ra để làm việc thì chắc chắn, mình sẽ nhận được một khoản thù lao tương xứng. 

Tử vi tuần cuối tháng 7, có 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, bùng phát tài lộc, đổi mệnh đại gia, phú quý vây quanh, hưởng đời sung túc - Ảnh 3
Quý nhân xuất hiện giúp Tuất kiếm được nguồn tài lộc khá vượng trong tuần cuối tháng 7. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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