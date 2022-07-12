Đúng 12h ngày mai 13/7, TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, đại cát đại lợi, ngồi mát ăn bát vàng, sung sướng hết phần thiên hạ

Tiếp nối Tử vi ngày 12/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp giúp con giáp tuổi Dần nhận ra những tranh cãi trước đây đôi khi là cần thiết. Thực tế là hai bạn càng yêu nhau thì lại càng không cãi nhau lâu được. Với hai người, mâu thuẫn là để thấu hiểu nhau hơn.

Đường tài lộc của Tuổi Dần ngày mai có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Thực Thần ghé thăm hứa hẹn sẽ mang tới tin vui cho con giáp tuổi Dần. Dường như bạn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để bắt đầu một dự án mới mẻ nào đó. Vậy thì hôm nay chính là cơ hội tốt rồi đấy, đừng chần chờ thêm nữa nhé. Đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay.

Đường tài lộc của Tuổi Dần ngày mai có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 13/7/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài mang đến tin vui về tiền bạc đó có thể là một số con giáp tuổi Tị được hưởng tiền thừa kế hoặc nhận được lương từ nghề phụ. Bạn có thể may mắn hơn người khác nhưng cần tận dụng cơ hội chứ không phải lãng phí nó bằng những việc làm vô ích đâu nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp cho thấy tình cảm hai người càng mặn nồng sau thời gian "thử lửa" khi có chút sóng gió, tình yêu hai bạn như được đặt lên bàn cân và có thêm cơ hội thử thách niềm tin cho nhau. Bạn và người ấy dần chấp nhận một số mặt chưa tốt của nhau để cùng giúp nhau hoàn thiện bản thân hơn.

Sự cố chấp của con giáp tuổi Ngọ được tháo bỏ khi trong ngày Chính Tài có người chỉ cho bạn những khái niệm hay ho về tài chính, tiền bạc mà lâu nay bạn hiểu nhầm và thường có quyết định sai lầm. Chỉ việc này thôi cũng đã giúp bạn rút kinh nghiệm và tiết kiệm được số tiền lớn ngay khi áp dụng lý thuyết vừa được học.

Thổ - Hỏa tương sinh mang tới những tin vui liên quan tới sức khỏe, nếu ai đang chữa bệnh thì lúc này nhanh hồi phục. Nhiều người kiên trì giảm cân và đã có được số cân nặng như mơ ước.

Thổ - Hỏa tương sinh mang tới những tin vui liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo