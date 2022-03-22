Đúng 12h ngày 23/3, top con giáp được Thần Phật sủng ái lên tận nóc, tiền bạc chạm đỉnh, tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 07:03

Hãy xem những con giáp nào may mắn nhé.

Tuổi Dần

Vốn là con giáp thông minh đĩnh ngộ, tài trí hơn người, thời gian sắp tới, khá nhiều người tuổi Dần có bước tiến vượt bậc. Họ không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp mà còn kiếm được bộn tiền khi họ thuộc những con giáp may mắn trong ngày 23/3.

Những ai đang đầu tư, kinh doanh hứa hẹn nhận được nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Bạn nên dành thời gian và tiền bạc đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn của mình để kéo tiền bạc về. Đừng bị sao nhãng bởi chuyện tình cảm không đầu không cuối.

Nhiều người bất ngờ vì thu được nhiều nguồn lợi từ nghề tay trái. Hoặc có thể những món tiền người khác mượn trước đây, họ sẽ trả lại bạn cả vốn lẫn lời. Đây là giai đoạn hoàng kim trong năm để bạn hưởng thụ cuộc sống giàu có, thoải mái.

 

Nếu có ý định mở rộng quy mô làm ăn hay thay đổi sang công việc khác thì đây chính là thời cơ nghìn năm để bạn bắt đầu. Đừng chần chừ, đừng do dự nếu không bạn sẽ đánh mất tương lai tốt đẹp, viên mãn của mình.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn là những người có tính cách sôi nổi và rộng lượng nên dễ dàng được người khác yêu mến. Từ ngày 23/3 trở đi, tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, thời gian tới vận may sắp ập đến, nếu tuổi Dậu biết nắm bắt được điều này, thì cuộc sống sẽ ngày càng may mắn và thăng hoa hơn.

Đúng 12h ngày 23/3, top con giáp được Thần Phật sủng ái lên tận nóc, tiền bạc chạm đỉnh, tha hồ tiêu xài - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Mặt khác, trong 2 ngày tới, người tuổi Dậu chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, giữ vững tinh thần như họ đã từng, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái được thành công. Đặc biệt, nửa đầu năm 2022 tuổi Dậu chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm bắt cơ hội là đổi đời trong một nốt nhạc.  

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn từ ngày 23/3 sắp tới. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ cũng diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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