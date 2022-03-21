Đúng 5 ngày tới (22/3 - 26/3), top con giáp "không thành rồng cũng thành phượng", không có bạc tỷ cũng ăn sung mặc sướng cứ thế mà phất, đời sang trang rực rỡ

Trong khoảng thời gian gần đây, tinh thần làm việc của người tuổi Dần không được tốt. Điều này cũng là vì bản mệnh đào hoa quá vượng, các mối quan hệ tình cảm đã chiếm hết thời gian suy nghĩ của tuổi Dần, khiến cho con giáp này không còn đủ tỉnh táo và tập trung để giải quyết các vấn đề trong công việc, hiệu quả làm việc giảm sút rõ rệt.

5 ngày tới thì vận trình càng có những biến chuyển tích cực. Theo dõi tử vi phương Đông, con giáp này dần tìm được cách thoát khỏi họa đào hoa, từng bước thiết lập lại các mục tiêu phấn đấu, đồng thời tự tạo động lực cho bản thân tiến lên phía trước.

Trong 5 ngày tới tuổi Dần sẽ bứt phá hẳn lên, nhất là trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh đã biết phân tách rõ ràng giữa tình cảm và công việc, không để cho cảm xúc gây ra những quyết định sai lầm nữa. Có điều, bản mệnh cũng cần phải để mắt đến chuyện tình cảm của mình nhé, nếu có người tâm đầu ý hợp thì đừng ngại mà buông tay.

Tuổi Tuất

Năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Ảnh minh họa

Tử vi dự báo, 5 ngày tới Tuổi Tuất có vận trình khá tốt đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn tận tụy, đáng tin cậy, nói được, làm được. Họ sinh ra là người có tổ chức, kỷ luật. Họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và thích giữ mọi thứ gọn gàng. Người tuổi này không phức tạp, cũng không quá sâu xa. Nói đúng hơn, họ là người thẳng thắn, chân thật.

5 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Đây chính là khoảng thời gian trời cho nên công việc làm ăn của con giáp tuổi Dậu tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo