Tử vi tháng 4/2022: top 3 con giáp làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 19:01

Dự báo trong tháng 4 này, 3 con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài chiếu cố nên công việc làm ăn thuận lợi.

Tuổi Ngọ

2022 được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ bởi xuyên suốt vận trình được Tam Hợp quý nhân nâng đỡ. Đặc biệt bước sang tháng 4 trở đi, cát khí không ngừng quy tụ, những chú Ngựa mưu sự lớn dễ thành, mọi việc tiến triển thuận lợi. 

 

Không chỉ trong công việc, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng không ngừng thăng hoa, gia đạo ngày một thịnh vượng, tạo nền tảng vững vàng cho họ nỗ lực phát triển sự nghiệp và tiền tài. 

 

Những “chú Ngựa bất kham” dường như đã tìm thấy chân ái cuộc đời, xác định mục tiêu rõ ràng, làm việc gì cũng thận trọng chứ không chủ quan hay nóng nảy như trước, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

Theo đó, tuổi Ngọ có thể kết thúc tháng 3 trong sự vững vàng tâm trí, bước vào tháng 4/2022đầy hứng khởi, vận khí vô cùng thịnh vượng, nhờ cách quản lý đầu tư cẩn thận, trong cuối năm nay tuổi Ngọ sẽ có được tài lộc dồi dào, việc đổi đời hay mua nhà mua xe hay toan tính hạnh phúc lứa đôi đều không quá xa vời.

 

Tuổi Mùi

 

Các bạn cầm tinh con Dê có tâm lý rất tốt và lạc quan, họ sẽ tự động viên mình rất nhiều, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, hy vọng năm tới sẽ suôn sẻ. Tháng 4/2022, con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, khó khăn gặp phải sẽ không cúi đầu, sau khi nỗ lực cần cù, siêng năng, mây khói cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên.

 

Tử vi tháng 4/2022: top 3 con giáp làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này, có tư duy hơn, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có tính cách cẩn trọng, chân thành. Họ luôn mang nguồn năng lượng tích cực, có tinh thần học tập và lao động chăm chỉ, không ngừng nghỉ, ngay cả khi đạt được thành công, bản mệnh cũng không khoe khoang hay ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Tuất thận trọng trong mọi việc và luôn làm việc với nguồn năng lượng tích cực nên cuộc đời của họ cũng tràn ngập may mắn, sớm muộn cũng sẽ được hưởng phú quý, giàu sang.

Dự báo trong tháng 4 này, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên công việc làm ăn thuận lợi. Con giáp này không ngừng hăng say lao động nên thành công cũng dễ đến. Người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, hoàn thiện tay nghề của mình. Người làm kinh doanh chốt được những đơn hàng có giá trị, gặp được bạn làm ăn uy tín. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới, đây chính là 3 con giáp may mắn ngút trời, LỘC LÁ ẬP XUỐNG ĐẦU, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền

Đúng 5 ngày tới, đây chính là 3 con giáp may mắn ngút trời, LỘC LÁ ẬP XUỐNG ĐẦU, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền

từ 5 ngày tới tới đây, 3 con giáp này có thể gặt hái nhiều thành công nhờ tài năng và sự chăm chỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót