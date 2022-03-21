Tử vi tháng 4/2022: top 3 con giáp làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe chờ sẵn

2022 được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ bởi xuyên suốt vận trình được Tam Hợp quý nhân nâng đỡ. Đặc biệt bước sang tháng 4 trở đi, cát khí không ngừng quy tụ, những chú Ngựa mưu sự lớn dễ thành, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Không chỉ trong công việc, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng không ngừng thăng hoa, gia đạo ngày một thịnh vượng, tạo nền tảng vững vàng cho họ nỗ lực phát triển sự nghiệp và tiền tài.

Những “chú Ngựa bất kham” dường như đã tìm thấy chân ái cuộc đời, xác định mục tiêu rõ ràng, làm việc gì cũng thận trọng chứ không chủ quan hay nóng nảy như trước, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Theo đó, tuổi Ngọ có thể kết thúc tháng 3 trong sự vững vàng tâm trí, bước vào tháng 4/2022đầy hứng khởi, vận khí vô cùng thịnh vượng, nhờ cách quản lý đầu tư cẩn thận, trong cuối năm nay tuổi Ngọ sẽ có được tài lộc dồi dào, việc đổi đời hay mua nhà mua xe hay toan tính hạnh phúc lứa đôi đều không quá xa vời.

Tuổi Mùi

Các bạn cầm tinh con Dê có tâm lý rất tốt và lạc quan, họ sẽ tự động viên mình rất nhiều, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, hy vọng năm tới sẽ suôn sẻ. Tháng 4/2022, con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, khó khăn gặp phải sẽ không cúi đầu, sau khi nỗ lực cần cù, siêng năng, mây khói cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên.

Ảnh minh họa

Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này, có tư duy hơn, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có tính cách cẩn trọng, chân thành. Họ luôn mang nguồn năng lượng tích cực, có tinh thần học tập và lao động chăm chỉ, không ngừng nghỉ, ngay cả khi đạt được thành công, bản mệnh cũng không khoe khoang hay ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Tuất thận trọng trong mọi việc và luôn làm việc với nguồn năng lượng tích cực nên cuộc đời của họ cũng tràn ngập may mắn, sớm muộn cũng sẽ được hưởng phú quý, giàu sang.

Dự báo trong tháng 4 này, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên công việc làm ăn thuận lợi. Con giáp này không ngừng hăng say lao động nên thành công cũng dễ đến. Người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, hoàn thiện tay nghề của mình. Người làm kinh doanh chốt được những đơn hàng có giá trị, gặp được bạn làm ăn uy tín.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.