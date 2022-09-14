Đúng 12h ngày 15/9: Top 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

“May mắn” là một thứ vô cùng bí ẩn tưởng chừng như không tồn tại nhưng nó lại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong tử vi gọi đó là "một loại bất ngờ không mong đợi".

Tuổi Dậu

Dậu sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc họ đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Dậu là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Dậu đều có thể tự mình làm tốt. Ảnh minh họa: Internet Tử vi giữa tháng 9 dương lịch cho biết, người tuổi Dậu sẽ được kết bạn với những quý nhân và cao nhân có thể đem lại cho Dậu may mắn kéo dài. Được Thần Tài hỗ trợ, tuổi Dậu khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của con giáp này đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Dậu còn có thể nâng tầm vị thế của mình. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được.

Tuổi Mão Do được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão sẽ trở thành một trong những con giáp phát tài kể từ giữa tháng 9 dương lịch. Từ trước đến nay, tuổi Mão luôn có cách hành xử khéo léo nên luôn được mọi người yêu mến. Con giáp này có thể hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, hàn gắn mối quan hệ của mọi người với nhau.

Ảnh minh họa: Internet Từ thời điểm này, con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể họn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân. Tuổi Tý Người tuổi Tý được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Tý đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tý nhất định sẽ làm giàu thành công. Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, từ khoảng giữa tháng 9 dương lịch, Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Tý. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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