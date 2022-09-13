Tử vi 14 ngày tới: 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 12:30

Sau quãng thời gian cống hiến hết mình cho công việc thì hiện tại 3 con giáp sau đã thu được quả ngọt xứng đáng.

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.
Theo các chuyên gia phong thủy, đây quãng là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý. Vì không những có phúc tinh chiếu mệnh đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn, mà còn có quý nhân giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tử vi 14 ngày tới: 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tháng 9 dương lịch này lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Tuổi Mão

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài trong 14 ngày tới. Thời điểm này, Mão làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Tử vi 14 ngày tới: 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội.

Tuổi Thìn
Là con giáp phát tài trong 14 ngày tới nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Tử vi 14 ngày tới: 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két 

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két 

Dự báo 3 con giáp dưới đây thay vận đổi đời, đem may mắn tài lộc kéo hết về nhà, phú quý vinh quang kéo dài bền lâu.

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