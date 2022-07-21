Đúng 12h hôm nay 21/7: TOP 3 con giáp tài lộc có điểm sáng, vận trình rực rỡ, thăng quan tiến chức, bản mệnh nhiều niềm vui, gia đạo có hỷ sự

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Quan là cát thần nâng đỡ cho người tuổi Sửu trong ngày thứ 5 này. Bạn đang được tạo cơ hội phát huy năng lực khi đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính ứng dụng cao, thể hiện khả năng sáng tạo vô biên nhưng rất phù hợp với thực tế của mình. Tinh thần trách nhiệm cao cũng là điều mà bản mệnh được đánh giá tốt.\

Ngày Hỏa sinh Thổ, nhân duyên hài hòa giúp những chú Trâu có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn có thể làm quen với những người tài giỏi mà bạn vốn ngưỡng mộ từ lâu trong công việc hoặc những đối tác làm ăn tiềm năng, hứa hẹn đem về lợi nhuận khả quan.

Nhờ có những sáng kiến như vậy của con giáp này mà công việc tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ. Mệnh chủ có thể yên tâm vì những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay nếu bạn vẫn giữ vững đà này. Khi đó, thu nhập sẽ sớm được cải thiện.

Nhờ có những sáng kiến như vậy của con giáp này mà công việc tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông, tốt đẹp. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này phát triển con đường công danh, sự nghiệp của mình. Cùng với đó, tinh thần làm việc hăng hái và trách nhiệm cao trong công việc là yếu tố giúp bản mệnh đạt được nhiều thành công ở thời điểm hiện tại.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày thứ Năm tuần này do có Quý Nhân phù trợ.

Nhờ có Thương Quang mà đào hoa rực rỡ đối với người tuổi Dần độc thân. Bản mệnh khá bận rộn trong việc sắp xếp các cuộc hẹn của mình trong hôm nay. Và sẽ có một số buổi khá nhàm chán nhưng hãy kiên nhẫn vì bạn đang trong quá trình tìm kiếm người phù hợp với mình mà thôi.

Nhờ có Thương Quang mà đào hoa rực rỡ đối với người tuổi Dần độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có Tam Hợp che chở, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều niềm vui và bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để đôi lứa đang yêu tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Còn người độc thân cũng đã mạnh mẽ buông bỏ quá khứ để chào đón hiện tại, tương lai tốt đẹp hơn.

Cát tinh này còn hỗ trợ rất nhiều cho những chú Mèo trong công việc và tài lộc. Công việc trong ngày diễn ra suôn sẻ và may mắn vô cùng. Quý nhân nâng đỡ, giúp cho mệnh chủ sớm tháo gỡ khó khăn, hòa giải khúc mắc với đồng nghiệp, đường công danh không có điều gì phải lo nghĩ.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít, bền chặt do có đào hoa vượng.

Có Tam Hợp che chở, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều niềm vui và bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo