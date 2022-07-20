Tháng 8/2022: Tháng cô hồn, 3 con giáp vận khí cực thịnh, vận trình khởi sắc mạnh mẽ, thu nhập tăng ngùn ngụt, phước lành tìm đến, nhân duyên thêm bền chặt, bản mệnh an ổn vô biên

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 12:34

Tháng cô hồn sắp tới, 3 con giáp vận khí lên hương, vận trình khởi sắc, thu nhập tăng, tài chính vượng, đào hoa nhiều biến chuyển.

Tuổi Dậu

Tháng 8/2022, vận thế của người tuổi Dậu có sự khởi sắc mạnh mẽ, sự nghiệp thăng tiến đi lên như "gió xuân đắc ý". Mọi việc hanh thông dễ dàng đạt được thành công trong mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, thu nhập của người tuổi Dậu cũng tăng lên không ngừng, số tiền tích lũy trong tài khoản có thế tăng lên gấp 5 lần trước đây. Thái Dương Cát tinh thu hút tài lộc về cho con giáp tuổi Dậu bất chấp những khó khăn bản mệnh phải đối mặt trong tháng Cô hồn. Nhất là đối với những ai đã xây dựng cho mình nguồn tiền thu nhập thụ động thì nay đã có nhiều dấu hiệu rất tích cực.

Tam Hội cho thấy tháng này cũng nên tận dụng khoảng thời gian để “kết nạp” thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, các mối quan hệ cũng trở nên hòa hợp, tạo điều kiện thuận lợi để bạn tập trung phát triển các khía cạnh khác của cuộc sống trong thời gian tới.

Tháng 8/2022: Tháng cô hồn, 3 con giáp vận khí cực thịnh, vận trình khởi sắc mạnh mẽ, thu nhập tăng ngùn ngụt, phước lành tìm đến, nhân duyên thêm bền chặt, bản mệnh an ổn vô biên - Ảnh 1
Tam Hội cho thấy tháng này cũng nên tận dụng khoảng thời gian để “kết nạp” thêm nhiều bạn mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy nhé. Nguyệt lệnh Mộ chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc mà còn là niềm vui của chính mình và của mọi người xung quanh.

Thành quả lao động của người tuổi Tuất trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Cửu Tử bay về phương Đông Bắc hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay.

Đặc biệt vào tháng này khi Hồng Loan soi chiếu, người tuổi Tuất độc thân còn có cơ hội tìm thấy tình yêu của cuộc đời, còn người đã kết hôn thì càng hạnh phúc với nửa kia.

Tháng 8/2022: Tháng cô hồn, 3 con giáp vận khí cực thịnh, vận trình khởi sắc mạnh mẽ, thu nhập tăng ngùn ngụt, phước lành tìm đến, nhân duyên thêm bền chặt, bản mệnh an ổn vô biên - Ảnh 2
Bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bình tĩnh, ổn định và có tài năng xuất chúng hơn người, tính cách cũng rất ôn hòa, mềm dẻo và làm bất cứ việc gì cũng có tinh thần trách nhiệm cao.

Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng đạt được thành công nên công việc thăng tiến nhanh chóng, sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn. 

Chính Quan nâng đỡ cho công việc của tuổi Mão tháng này được xuôi chèo mát mái. Bản mệnh cũng sáng suốt hơn trong việc ra quyết định, nhất là những quyết định có tính chiến lược, mang lại kết quả tích cực trong thời gian dài.

Tháng 8/2022: Tháng cô hồn, 3 con giáp vận khí cực thịnh, vận trình khởi sắc mạnh mẽ, thu nhập tăng ngùn ngụt, phước lành tìm đến, nhân duyên thêm bền chặt, bản mệnh an ổn vô biên - Ảnh 3
Chính Quan nâng đỡ cho công việc của tuổi Mão tháng này được xuôi chèo mát mái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya hôm nay 20/7: 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên hương, vận khí vây quanh, phước lộc đủ đầy, tình duyên vượng sắc

Khuya hôm nay 20/7: 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên hương, vận khí vây quanh, phước lộc đủ đầy, tình duyên vượng sắc

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