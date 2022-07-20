Tử vi 12 con giáp dự báo vào cuối ngày mai 21/7: 3 tuổi này cầu được ước thấy, hỷ sự chờ trước ngõ, thần may mắn ghé thăm, phước lộc đủ đầy, bản mệnh hạnh phúc trăm bề, viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 07:47

Tử vi dự báo vào cuối ngày mai 21/7, 3 con giáp này cầu được ước thấy, hỷ sự ngập lối, thần may mắn ghé thăm.

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ vô cùng vượng phát nhờ quý nhân bên cạnh trợ mệnh. Bản mệnh đã thể hiện rất tốt bản lĩnh của mình trước những biến cố đã xảy ra, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống và tìm ra giải pháp kịp thời làm giảm bớt thiệt hại có thể đã xảy ra.

Tài tinh ngày mai hỗ trợ để tài lộc của tuổi Ngọ thêm phần dồi dào khi được người giúp về tiền bạc, dù là khoản nhỏ nhưng cũng đủ để làm con giáp này vui. Bản mệnh cũng nên có sự cân đối cụ thể trước mọi khoản thu chi, nhờ thế sẽ chủ động hơn, bớt nhờ tới sự giúp đỡ của người khác.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho cuộc sống của tuổi Ngọ thêm phần thi vị. Con giáp này có thể tìm được cảm hứng mới sau chuyến đi chơi xa, từ đó thăng hoa hơn trong từng việc. Bản mệnh cũng có được những ý tưởng sáng tạo.

Tử vi 12 con giáp dự báo vào cuối ngày mai 21/7: 3 tuổi này cầu được ước thấy, hỷ sự chờ trước ngõ, thần may mắn ghé thăm, phước lộc đủ đầy, bản mệnh hạnh phúc trăm bề, viên mãn vô biên - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Các mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được hoá giải. Tình cảm gia đình đã được cải thiện khá nhiều so với khoảng thời gian trước, các cặp đôi dần vứt bỏ được sự khó chịu và nghi kỵ trong lòng.

Thổ Hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều trong việc cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Con giáp này cũng có thể tiết kiệm thêm bằng việc thay vì mua thẻ tập tại phòng tập đắt tiền hãy chạy bộ, đạp xe đạp hoặc đơn giản là xem các video hướng dẫn để tập theo.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra tương đối dễ dàng. Tính chất công việc không quá phức tạp vốn không thể làm khó được người tuổi này. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong từng lời nói và cách hành xử của mình để không tự chuốc phiền toái vào người.

Tử vi 12 con giáp dự báo vào cuối ngày mai 21/7: 3 tuổi này cầu được ước thấy, hỷ sự chờ trước ngõ, thần may mắn ghé thăm, phước lộc đủ đầy, bản mệnh hạnh phúc trăm bề, viên mãn vô biên - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân tìm được chân mệnh cuộc đời vào lúc bản thân không ngờ nhất. Thế nhưng, bản mệnh vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước từng quyết định của bản thân.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Nhờ có cát tinh nâng đỡ, soi đường chỉ lối giúp những người này xác định được hướng đi đúng đắn cho mình. Đứng trước khó khăn thách thức, nếu bản mệnh giữ được bình tĩnh và thông suốt thì sẽ vượt qua được mọi vấn đề.

Thần may mắn đang đứng về phía bạn, chẳng những công danh vượng mà cả tài lộc cũng sung túc. Việc kiếm tiền của bạn trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần.

Tử vi 12 con giáp dự báo vào cuối ngày mai 21/7: 3 tuổi này cầu được ước thấy, hỷ sự chờ trước ngõ, thần may mắn ghé thăm, phước lộc đủ đầy, bản mệnh hạnh phúc trăm bề, viên mãn vô biên - Ảnh 3
Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến