Tam Hợp nâng đỡ cho con giáp tuổi Mùi độc thân tự tin hơn để bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Những cặp đôi không ngần ngại nói những lời yêu thương với nhau, thậm chí có những người kỷ niệm một ngày lễ đặc biệt cùng nhau.

Hôm nay Chính Quan cho con giáp tuổi Mùi cơ hội để tiếp xúc với một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, khác biệt so với cuộc sống quen thuộc của bạn. Chính vì thế, bạn có thêm những kỳ vọng, mong đợi cho cuộc sống của chính mình và nỗ lực để biến chuyển mọi thứ sẽ theo chiều hướng tích cực hơn. Hãy để bản thân được truyền cảm hứng nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên dành thời gian chăm sóc nhiều hơn cho bản thân nhé. Đừng chỉ quanh quẩn bên người mà bạn yêu thương, đôi khi bạn cũng phải yêu thương chính mình nữa chứ. Hãy để họ nhung nhớ bạn một chút cũng có sao đâu nào.

Tử vi phương Đông dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực rất rõ ràng. Dù con giáp này gặp chút trục trặc nhưng có vẫn có người giúp đỡ kịp thời, nhưng không phải lúc nào khó khăn cũng sẽ có người hỗ trợ, bản mệnh vẫn phải dựa vào khả năng của chính mình.

Về phương diện tài lộc thuận lợi, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này có thể bàn bạc, gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn

Nếu tình cảm còn sâu đậm và muốn giữ hạnh phúc gia đình vững vàng thì bản mệnh cần mạnh dạn chủ động tìm cách cải thiện.

Về phương diện tài lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Ấn nhắc nhở con giáp tuổi Dậu biết rằng mình nên dành thời gian ở một mình để sáng tạo. Bạn nên dành ngày hôm nay để theo đuổi những đam mê của chính mình, như thế những phút giây trôi qua đều không buồn tẻ, nhàm chán. Đây là ngày để bạn dành thời gian cho những sở thích cá nhân, thay vì chạy theo những mong muốn, kỳ vọng của người khác.

Ngũ hành tương sinh dự báo về một chuyện tình đẹp có thể được dệt mộng trong ngày hôm nay khi bản mệnh tìm thấy đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, người độc thân đừng quá vội vàng bạn nhé, hãy để tình cảm diễn ra từ từ để hai người được hiểu nhau hơn.

Thiên Ấn nhắc nhở con giáp tuổi Dậu biết rằng mình nên dành thời gian ở một mình để sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo