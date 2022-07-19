Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai như ý, thuận lợi. Con giáp này có thể nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nhờ vào sự chăm chỉ, siêng năng của bản thân. Ngoài ra, Chính Ấn xuất hiện giúp cho bản mệnh có cơ hội được cân nhắc lên những vị trí tốt hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hòa hợp, êm ấm. Người độc thân nếu chủ động đi tìm tình yêu thì tình yêu mới có thể sẽ mỉm cười với bạn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng sắc. Con giáp này không những biết cách tiết kiệm mà còn tiêu xài hợp lý nên không cần phải lo túng thiếu, vay mượn.

Vận trình tình cảm hòa hợp, êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 20/7 diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái” do có Tam Hợp trợ mệnh. Đồng thời, đây còn là thời điểm thích hợp để bản mệnh thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này có không ít cơ hội kiếm tiền do có Quý Nhân nâng đỡ trong ngày thứ Tư này.

Tình duyên, chỉ cần một chút lời nói ngọt ngào cũng có thể hâm nóng mối quan hệ, vì vậy đừng keo kiệt với những lời nói yêu đương.

Tình duyên, chỉ cần một chút lời nói ngọt ngào cũng có thể hâm nóng mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 20/7 diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể tìm thấy được nhiều mối làm ăn tiềm năng mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức do có Nhị Hợp nâng đỡ. Hãy nắm bắt cơ hội này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nở rộ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này cần liều lĩnh hơn trong kinh doanh, làm ăn để gia tăng nguồn tài chính của bản thân.

Tình cảm của cặp đôi được gắn kết bền chặt theo thời gian. Hai người luôn biết chia sẻ mọi chuyện cùng nhau nên tránh được vấn đề rạn nứt.

Tình cảm của cặp đôi được gắn kết bền chặt theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo