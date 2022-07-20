Khuya hôm nay 20/7: 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên hương, vận khí vây quanh, phước lộc đủ đầy, tình duyên vượng sắc

Hôm nay Thứ Tư 20/07/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Thứ Tư này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Thứ Tư này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão thông minh, ngày hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý.

Tài lộc thăng tiến vùn vụt nhờ Lục Hợp cục, thu nhập đều đều. Tuổi này tỉnh táo, thông minh, biết lập kế hoạch tài chính, giỏi tiết kiệm. Nay sẽ có người ngoài sân si chê bạn keo kiệt, khó tính nhưng càng chê bạn càng dễ phất lên, không cần phải lo lắng.

Chuyện tình cảm ở mức ổn định nhờ hai hành Thổ tương hòa, có lẽ nhiều người đang tính đến chuyện cưới xin. Lưu ý duy nhất là có thể vì lý do công việc mà tình cảm không được như ý, cố gắng rạch ròi giữa đời tư và công việc nhé.

Chuyện tình cảm ở mức ổn định nhờ hai hành Thổ tương hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

Tử vi hôm nay nói Thìn được Thực Thần trợ vận nên những bạn làm công việc tự do hoặc có thêm công việc phụ sẽ được phù hộ. Công việc hoàn thành nhanh chóng, mang về lợi nhuận giúp bạn nhận được nhiều lời khen từ khách hàng, nhập thêm hàng hôm nay khá là có lộc.

Tài lộc vượng phát, tuổi này người càng đầy đặn thì càng may mắn. Hay có lộc ăn uống, xổ số hoặc được tặng một món quà bất ngờ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của bạn, có ai được lộc mà không mỉm cười rạng rỡ chứ.

Tài lộc vượng phát, tuổi này người càng đầy đặn thì càng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo