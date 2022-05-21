Đúng 12h hôm nay 21/5: Những con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, ai khổ mặc ai, con giáp này sung sướng vô biên, tài lộc bùng nổ, tiền về tràn túi, đào hoa rộng mở

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thông thuận, không có trắc trở. Con đường “thăng quan tiến chức” của Thân ngày càng rộng mở nhờ có được sự tín nhiệm của cấp trên. Mọi việc tương đôi tốt, tiến hành thuận lợi, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình có chiều hướng đi lên.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Bản mệnh đã kết hôn có cuộc sống khiến nhiều người ganh tỵ. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này ngày càng vượng sắc khi nhận được khoản tiền bất ngờ từ việc trúng số, tiền thưởng. Bạn giúp đỡ người khác và nhận được cơ hội kiếm tiền do họ mang lại.

Con số may mắn: 12, 23, 37

Màu sắc may mắn: Xanh lam, nâu, xanh lục

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thông thuận, không có trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái. Với sự thích ứng linh hoạt, Dậu hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều khó khăn cùng với quý nhân phù trợ nên mọi việc đều tiến triển suôn sẻ. Công việc, sự nghiệp hanh thông. Không khí làm việc tốt nên mọi chuyện đều được giải quyết.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này nhờ biết cách tiết kiệm, chi tiêu khôn khéo nên đã mang lại nguồn tích lũy đáng kể.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ổn định. Người đã có gia đình đang cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này. Người độc thân chưa đang tìm kiếm tình yêu cho đời mình. 2 bạn rất biết cách chăm sóc nhau. Thỉnh thoảng dành cho nhau những bất ngờ nho nhỏ, tình cảm sẽ nhanh chóng nóng lên.

Con số may mắn: 5, 14, 27

Màu sắc may mắn: Đỏ, vàng ô liu, xanh lá cây

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong hôm nay khá tốt. Tuất luôn biết ơn với những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, do đó mối quan hệ xã giao và công việc ngày càng được củng cố tốt hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của người tuổi này gặp vận may có thể nhận lộc ăn uống, lộc thưởng nhờ có Thực Thần nâng đỡ. Những người làm ăn kinh doanh cũng dần nhạy bén hơn với thời cuộc, bạn bắt kịp xu hướng nên vẫn có thể thuận lợi thu tiền về tay trong thời kỳ dịch bệnh đầy khó khăn này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của con giáp này trong mối quan hệ tình cảm hài hòa, bản mệnh luôn biết cách quan tâm đến người bạn đời của mình. Do đó, tình cảm của cả hai ngày càng khăng khít, hài hòa hơn.

Con số may mắn: 4, 9, 32

Màu sắc may mắn: Màu xanh nước biển, vàng, xám

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong hôm nay khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo