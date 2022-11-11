ĐÚNG 11h11p ngày 11/11: Trời cao ban phước, 3 con giáp mở túi đón tiền, khai thông tài lộc trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 05:19

Nhờ Thần Tài soi rọi, 3 con giáp này sẽ rất suôn sẻ, hanh thông mọi bề. Cuộc đời lên hương trong một nốt nhạc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có các sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc bất ngờ thay đổi nhanh chóng trong 100 ngày tới. Thậm chí, đến bản thân họ cũng không thể tin vào sự thật. Vì vậy mà sự nghiệp của họ cũng thăng hoa hơn.

Với người tuổi Sửu đang làm việc lâu năm ở một công ty hay lĩnh vực nào đó rất có thể sẽ được cất nhắc tăng lương hoặc lên chức. Với những người chưa có việc làm ổn định thì đây là thời điểm thích hợp để Sửu nộp đơn xin việc.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía đồng nghiệp và người thân.

ĐÚNG 11h11p ngày 11/11: Trời cao ban phước, 3 con giáp mở túi đón tiền, khai thông tài lộc trong 100 ngày tới - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường sống tình cảm, biết kiềm chế cảm xúc và luôn thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, người tuổi Thìn là những người không những được trời ban nhiều phước lành mà còn đầy ắp tình cảm từ những người xung quanh.

Bước vào giai đoạn trung vận, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tuy không quá giàu có nhưng họ sẽ có cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Theo tử vi, vận may bắt đầu lội ngược dòng, Thìn cũng đã đến lúc khổ tận cam lai. Trong 100 ngày tới, Thìn chẳng những được Thần Tài chiếu cố màu quý nhân còn phù trợ nồng hậu. Mọi thứ dần viên mãn tốt đẹp hơn, sẽ được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý như mình hằng mong muốn.

ĐÚNG 11h11p ngày 11/11: Trời cao ban phước, 3 con giáp mở túi đón tiền, khai thông tài lộc trong 100 ngày tới - Ảnh 2

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa trong 100 ngày tới. Tuất sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì họ cũng tìm được hướng đi riêng. Thậm chí có những người còn thỏa sức sáng tạo, tìm được những ý tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong thời gian tới công việc của Tuất có nhiều khởi sắc. Đối với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách, có thể được thăng chức trong thời gian ngắn. Chuyện tăng lương không còn xa xôi.

Đây cũng là giai đoạn mà người tuổi Tuất có vận đào hoa cao chiếu. Muốn không mệt mỏi cũng khó vì có nhiều người thầm thương trộm nhớ. Thậm chí có người là quý nhân, có thể giúp họ thăng hoa trong tương lai.

ĐÚNG 11h11p ngày 11/11: Trời cao ban phước, 3 con giáp mở túi đón tiền, khai thông tài lộc trong 100 ngày tới - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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