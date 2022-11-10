Lý giải những điềm báo tâm linh rất đỗi quen thuộc nhưng dễ bị con người bỏ qua

Điềm báo là một hiện tượng tồn tại trong cuộc sống, báo hiệu trước một số sự việc xấu có thể diễn ra trong thời gian gần, có thể cảm nhận được bằng giác quan thứ sáu của con người. Tuy nhiên, cũng phải phân biệt rõ được điềm báo và sự trùng hợp ngẫu nhiên của các hiện tượng tự nhiên.

Thảm án Lệ Chi Viên khiến cả một gia tộc của Nguyễn Trãi 1380 - 1442 Nhâm Tuất bị tru di nhiều người ám ảnh và sợ hãi. Nhiều người cho rằng, giọt máu đột nhiên rơi trên trang sách mà Nguyễn Trãi đang đọc ngay sau ngày gia nhân trong nhà tiêu diệt ổ rắn trong vườn chính là lời oán thán của rắn mẹ báo trước cho sự trả thù nghiệt ngã về sau. Nhắc tới rắn, bạn có biết, rắn bò vào nhà là hiện tượng gì, tốt hay xấu, lúc đó ta nên làm gì hay không? Có thể nói những điềm báo tâm linh tương tự như thế xảy ra không hề ít nhưng không ai có thể giải thích được. Từ xa xưa, ông bà chúng ta cũng nhìn theo những thứ được gọi là “điềm” để tránh, hạn chế và hoá giải tối đa những việc xấu có thể đến với mình.

Ví dụ như trước mỗi trận động đất, lũ lụt thì các loài chim chóc, côn trùng bay ra khỏi tổ, chuột bọ chạy khắp nơi. Những con vật này cảm nhận rất rõ sự thay đổi của môi trường, từ trường vì thế, nói là điềm báo cũng không sai.

Dự cảm tồn tại ở nhiều dạng, có thể là mơ hồ như linh tính, linh cảm, hoặc rõ nét như giấc mơ. Điều này khiến nhiều người tin vào sự tồn tại của một thế giới tâm linh song song cùng với thế giới của người sống và nhiều khi, những tín hiệu điềm báo từ thế giới tâm linh ấy đã báo trước cho người sống những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Con người ta ai cũng từng trải qua những dự cảm ngay trước khi nó xảy ra. Hiện tượng bí ẩn lạ lùng này đến nay khoa học vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng.

2. Một số hiện tượng về điềm báo tâm linh thường thấy

Dưới đây là những điềm báo tâm linh có thể báo hiệu cho bạn biết những điềm xấu sắp xảy ra.

- Tai bị ngứa có thể bản thân đang là chủ đề để người khác bình luận. Nếu ngứa tai trái là đang được mọi người nói tốt, còn ngứa tai phải là đang bị mọi người nói xấu.

- Tay trái bị ngứa sau đó sang tay phải, tình hình tài chính sẽ rất khả quan. Ngược lại, nếu ngứa tay phải, hoặc tay phải ngứa trước, báo hiệu sắp tới sẽ bị hao tài. Nếu ngứa ở 4 ngón tay trái, đây là dấu hiệu vận may lớn về tiền bạc sắp đến.

- Vô tình mặc áo trái là điều may mắn, là điềm báo sắp nhận được tin vui hoặc vận may từ trên trời rơi xuống. Nếu vận đang xui xẻo, sẽ xoay chuyển được tình thế.

- Tranh treo trong nhà bỗng nhiên rơi xuống là điềm xấu. Nếu tranh đó là tranh vẽ hay ảnh chụp người trong nhà thì đó là dấu hiệu bất ổn đối với người đó.

- Trước mặt nhà rêu phong, cây cối rủ kín hoặc vách tường đổ nát là điềm báo gia đạo đến hồi suy vi sầu thảm.

- Tự nhiên có bầy chim bay đến cắn mổ nhau loạn xạ là điềm có tranh cãi trong nhà.

- Chim, quạ hoặc bồ câu kéo đến làm tổ trong nhà là điềm báo vận may đang đến, đem theo những thành công về sự nghiệp, tài chính như mong đợi.

- Chim bay vào nhà là điềm lành hay dữ? Cụ thể, chim bồ câu tới đầy sân và làm tổ trên mái nhà là điềm báo gia đình hưng thịnh giàu sang.

- Chó lạ đến nhà, nhất là ở lại nhà mình là điềm đại cát, báo hiệu gia đình bước vào giai đoạn hưng thịnh.

- Tự nhiên chó cái ở đâu đến đẻ trong nhà là điều may mắn về tài, lộc sẽ đến.

- Chó tự nhiên hướng về một phía và tru, sủa điên cuồng là điềm hung, rất xấu, có người tử vong vì cô độc, bị ngược đãi, bệnh dịch hoặc không thích ứng được với nhân tố môi trường. Ngoài ra, cũng phải kể đến trường hợp là khi ngủ chó thường áp tai xuống đất nên độ “thính giác” của chó rất cao. Những tiếng động dễ làm chó giật mình cất tiếng sủa.

- Tự nhiên con chó đến nằm dài trước cửa ra vào, mặt quay ra trước cửa là dấu hiệu có người trong nhà sẽ rời khỏi gia đình.

- Có quan niệm cho rằng, mèo xua đuổi ma quỷ, bảo vệ ngôi nhà cho gia chủ. Nhưng nếu thấy mèo lạ đến nhà, nhất là đuổi mà không chịu đi là điềm gở, gia đình sắp có hỏa hoạn, tiền tài tiêu tán bởi lẽ mèo rất tinh ranh, nhạy cảm với thiên tai địch họa.

Nguyên nhân sâu xa là bởi bạn đang thiếu sự thành kính, lễ phép với bề trên hoặc người đã khuất. Muốn hóa giải thì phải làm lễ cúng thành tâm, mời mèo đi khỏi nhà.

- Dơi làm tổ trong nhà là tốt, báo hiệu sự nghiệp, kinh tế của gia đình ngày càng khấm khá, thịnh vượng.

- Tự nhiên dơi bay đụng vào cửa hay bay vào trong nhà là điềm xấu.



- Mạng nhện khắp nhà dọn mãi không sạch, cứ quét lại có, là dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu, chủ nhà hoặc một vài thành viên trong gia đình đang sa sút, kiệt quệ về tinh thần và sức khỏe.

- Hoa nhà trồng, hoa cúng, cây tươi… tất thảy đều tự nhiên lăn ra chết khô là điềm dữ cho biết gia chủ sắp rơi vào cảnh thiếu thốn, kiệt quệ tiền nong. Nếu bạn đi công tác chỉ vài ngày mà quay về đã thấy cảnh tượng ấy thì rõ ràng những vụ tranh cãi, mâu thuẫn, kiện tụng đang đón chờ, vây bủa bạn trong vài tháng hoặc vài năm tới.

- Chuột chạy loạn trên mái, trần nhà càng khó giàu, chỉ nghèo kiết xác quanh năm.

- Dù mát tay nuôi cá, đang yên đang lành thì chúng lăn ra chết cả loạt là hình ảnh tượng trưng cho nghèo đói, bệnh tật. Tốt nhất hãy thôi không nuôi cá nữa, tập trung kinh doanh, chú ý sức khỏe đề phòng chuyện xấu.

- Tự nhiên mèo dùng chân chùi mặt và cào móng lên tai 3 lần, là dấu hiệu có khách quý đến nhà.

- Khi lái xe gặp phải con mèo đen chạy ngang qua đường hoặc mới bước ra cửa ngõ mà gặp mèo đen là điềm “xui xẻo”.

- Gặp rắn: Cho dù gặp rắn ở đâu, trong nhà hay ngoài đường, rắn luôn là điềm báo sẽ có một việc hoặc một người quan trọng sắp xuất hiện trong cuộc đời.

- Bướm bay vào nhà là điềm báo sắp đón vị khách quan trọng. Nếu bướm có màu sáng, người khách sẽ mang đến những tin tức tốt, liên quan đến chuyện tình cảm, hạnh phúc. Nếu bướm màu tối, nhất là màu đen, điềm báo sẽ nhận được những tin tức tốt lành liên quan đến công việc, sự nghiệp.

- Hiện tượng cháy bát hương có thể được giải thích là que hương sắp tàn, lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ bén vào các chân hương trong bát nên bùng cháy. Các chuyên gia tâm linh đưa ra dự đoán rằng, có thể tổ tiên đang phật ý về điều gì đó.

- Tường phòng thờ bị nứt. Một là có người ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí là có nguy cơ lìa trần. Hai là buôn bán trục trặc, nguồn vốn đứt đoạn, lời lãi thiếu thốn, vay mượn khắp nơi.

- Di ảnh, ảnh thờ tự nhiên xô lệch, hoặc tự nhiên chảy nước mắt thì thật sự là âm khí gia đình đang quá nặng. Nhưng đó cũng là điềm báo bậc bề trên nhắc nhở bạn rằng, con cháu trong nhà sắp có họa lớn.

- Bàn thờ bị rơi, xô lệch do đinh bị ăn mòn, gỉ ngoét, lệch ra khỏi tường. Nhưng nếu bàn thờ bị rơi thẳng xuống đất, vỡ hoặc sứt mẻ thì rõ ràng là tài vận của người chủ gia đình ấy sẽ thiệt hại không ít. Hoặc là làm ăn lỗ lớn hoặc là bị kẻ khác lừa. Tốt nhất, nên thỉnh ban thờ, bàn thờ mới, dạng phổ biến, dễ dùng, có chân, kệ vững vàng.

- Cào cào nhảy vào nhà là điềm báo sắp đón tiếp một vị khách cao quý.

- Bọ rùa vào nhà là dấu hiệu sắp có người đến thăm..

- Cóc vào nhà là điềm may mắn về tiền tài sắp đến.

- Nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Chim lợn có trực giác rất nhạy cảm và là loài vật ăn thịt (chim lợn thường ăn thịt chuột, chim nhỏ, bò sát nhỏ),… Khi con người ngừng thở, loại điện chất trên cơ thể con người sẽ phân giải thành một loại mùi vị như mùi thịt thối, thu hút chim lợn bay tới. Do đó, chim lợn kêu ban đêm là một trong những điềm xấu khiến nhiều người sợ hãi, lo lắng, vì chúng thường báo hiệu trong gia đình có người sắp chết.



3. Có thể hóa giải những điềm báo này?

Nhận biết sớm những dấu hiệu báo điềm xấu này sẽ giúp bạn có cách khắc phục và giải vận xui hiệu quả hơn, từ đó phòng tránh được các hiểm nguy sắp xảy ra.

Điềm báo vẫn là những hiện tượng bí ẩn, nếu điềm được báo trước từ ba ngày trở lên thì có thể hoá giải nhưng từ ba ngày trở lại thì rất khó, hoặc chỉ giảm thiểu được phần nào tai hoạ. Đặc biệt, một khi đã tiến hành “giải hạn” thì người gặp hạn phải nhất nhất tuân theo nếu không sẽ hết ứng nghiệm.

Cách hóa giải điềm báo trong dân gian: Ông bà ta xưa cũng đã có những cách giải điềm báo riêng. Ví dụ, chim bay vào nhà báo hiệu điềm xấu, người ta thường đốt lửa thành bó đuốc hơ lên theo đường chim bay, hơ lên các cột để đuổi chim ra khỏi nhà, vừa đuổi vừa hô “vía lành thì ở, vía dở thì đi”. Một số biện pháp khác như rải muối gạo cũng là phương pháp giải xui mà dân gian vẫn hay dùng.

Quan trọng là muốn hóa giải, gia chủ phải chủ động tìm ra nguyên nhân chính, thành tâm khấn nguyện, tu tâm cải tà. Nếu không, mãi mãi sẽ phải chịu cảnh xui xẻo, không ngóc đầu lên được.

Có những người “giải hạn cho người thì gặp hạn”, họ là những người được gọi là “đức cao, phúc dày” thì sẽ có khả năng “đỡ” hạn cho người khác. Số người này không nhiều. Cũng vì lòng tin của con người và lòng tham của bản thân, nhiều người đã tự gắn mác cho mình thành người có “đức cao, phúc dày” để tư lợi trên lòng tin của người khác.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.