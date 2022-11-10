Trong hoàn cảnh này, một số người đẩy chú mèo ra và quát: "Yên nào, ra ngoài đi" cũng là lúc họ đã ngăn cản năng lượng tích cực mà chú mèo muốn mang lại cho họ. Lần sau con mèo sẽ không chia sẻ trường lực này nữa.

Hào quang của loài mèo rất lớn, mà không chỉ có cá nhân nó mà ngôi nhà, địa phận có mèo cư ngụ cũng có được hào quang này. Do đó, bạn phải hiểu rằng khi một con mèo quấn lấy chân của bạn, điều đó không phải chỉ có nghĩa nó đang cố gắng đòi ăn mà còn có nghĩa là con mèo muốn chia sẻ ma thuật, năng lượng của mình với bạn.

Mèo xua đuổi ma quỷ và bảo vệ ngôi nhà khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực nơi nó cư trú. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn chuyển đến một ngôi nhà đã từng có người ở trước đây, hoặc một ngôi nhà nơi những điều xui xẻo thường xuyên xảy ra.

Linh hồn quỷ dữ và ma

Khi một con mèo cảm nhận có một linh hồn ở trong nhà, điều đầu tiên nó làm là tìm trong mọi ngóc ngách để xác định đúng điều này. Để chắc chắn rằng điều này sẽ không đe dọa lãnh thổ của mình, mèo xua đuổi ma quỷ bằng cách chuyển dịch năng lượng bên trong chúng.

Nếu không được, con mèo bị mắc kẹt và vẫy vùng trong vùng năng lượng của nó. Do đó, trong một số trường hợp, linh hồn ma quỷ còn cưỡi lên cả mèo. Đó là lúc bạn thấy nó cứ lao đi lao lại trong phòng rất nhanh.

Vì vậy, thường xuyên chú ý tới con mèo của bạn nó hay tập trung vào một điểm nào đó trong nhà với khuôn mặt căng thẳng, và hay nhìn chằm chằm vào một cái gì đó. Hành vi như vậy của mèo có thể là dấu hiệu của một sự hiện diện của cái ác.

Để giúp mèo thoát khỏi của bất kỳ linh hồn ma quỷ, hãy đọc lời cầu nguyện tại vị trí đó hoặc thực hiện nghi lễ tẩy uế. Nếu bạn không biết cầu nguyện hay nghi lễ, bạn có thể đốt cháy một số cây xô thơm trắng - Đó là một cách hiệu quả nhất cho việc loại bỏ năng lượng tiêu cực đi.

Năng lượng và hào quang của con mèo mạnh đến nỗi nó có thể dễ dàng đuổi theo bất kỳ năng lượng tiêu cực nào ra khỏi nhà. Vì lý do này, những người gọi hồn không cho để mèo trong phòng khi thực hiện nghi lễ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sự có mặt của mèo trong nghi lễ ma thuật lại rất phù hợp.

Ngôi nhà và mèo

Sự hiện diện của mèo cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi bất kỳ đôi mắt chú ý của ác quỷ và những lời nguyền rủa.

Để bảo vệ mình trong hoàn cảnh này hoặc trong một cuộc trò chuyện với một người mà bạn nghi ngờ rằng họ có ý nghĩ không tốt, bạn nhớ để tay của mình trên mèo, dùng tay trái của để vuốt ve cổ mèo, và tay phải vuốt ve đuôi của nó. Tại thời điểm này, bạn hoàn toàn kết nối với mèo. Năng lượng của bạn và mèo hòa làm một và giữ cho bạn được an ngay cả từ các cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của những linh hồn xấu xa.

Mèo được xem như là ống dẫn năng lượng của vũ trụ, chúng có thể mang lại năng lượng tích cực vào nhà của bạn, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho cả gia đình.

Mèo thích những nơi năng lượng mạnh và ở Nga đã từng có một nghi lễ rất thú vị: khi di chuyển đến nơi ở mới, trước tiên họ để cho một chú mèo vào nhà. Nếu nhà quá cũ, con mèo sẽ loại bỏ tất cả các năng lượng tiêu cực không mong muốn - một phần còn lại của chủ cũ.

Nếu là nhà mới, sẽ cần "một khoản tiền chuộc" được thay thế bằng năng lượng mạnh mẽ của mèo có thể bù đắp.

Mèo chữa bệnh

Mèo xua đuổi ma quỷ là khả năng tự nhiên của nó, ngoài ra một tác dụng khác tuyệt vời của mèo mang lại đó là khả năng chữa bệnh kỳ diệu của nó. Bất kỳ mèo thuộc giống gì, màu sắc như thế nào đều có khả năng điều trị bệnh.

Một trong những phương pháp đơn giản nhất của điều trị với sự giúp đỡ của một chú mèo đó chỉ là vuốt ve chúng, cách này có thể giúp bạn giải thoát những căng thẳng về tinh thần. Mèo cũng có thể giúp bạn cải thiện tầm nhìn. Mèo trắng được xem là loại có tác dụng chữa bệnh nhiều nhất.