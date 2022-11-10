Vô tư nên hưởng thái bình: 3 tuổi ăn lộc trời ban tiền về chật két, 2 tuổi càng làm càng thấy nợ nần chất chồng, đen đủi đủ đường

Tuổi Dần: Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tử vi nói rằng bước sang năm 2022, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Dậu: Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu trong năm 2022 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Càng về cuối năm do bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Tuổi Mùi: Tử vi cho biết trong những tháng cuối năm Nhâm Dần người tuổi Mùi chính là con giáp may mắn hơn người. Đồng thời, trong thời gian tới người tuổi Mùi càng dễ thăng quan phát tài làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, cuộc sống cũng nhờ đó mà trở nên viên mãn hơn người.

2 con giáp vướng tai ương rình rập

Tuổi Thân: Tử vi cho biết trong năm 2022 những người tuổi Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thân dễ mất tiền, thất thu.

Tử vi cho biết những người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt, công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Tuổi Tý: Tử vi của những người tuổi Tý chính là con giáp vướng tai năm 2022. Nên về tài chính, tuổi Tý có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Đặc biệt, những người tuổi Tý nên chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình. Đây là năm thứ hai tuổi Tý gặp Tam Tai, các bạn nên nhớ cẩn trọng về tiền tài, tránh hoang phí, gặp thị phi thì sẽ ảnh hưởng tác động đến nổi tiếng cũng như tiền tài của mình. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Tý cần rất chú ý quan tâm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.