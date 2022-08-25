Đúng 10h sáng mai (26/8), GÁNH TRỌN LỘC TRỜI, 3 con giáp làm 'chao đảo trời đất', lạc lối trong rừng vàng biển bạc, rước hết tài lộc về nhà, gia nhập hội đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 05:50

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây may mắn ập đến bất ngờ, tiền vào như nước, vận thế bừng sáng, giàu sang phú quý.

Tuổi Thân

Thời gian 10h sáng mai (25/8), khi vận thế bắt đầu khởi sắc, vận khí hanh thông người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cuộc sống. Những tổn thất, thất bại trước kia sẽ dần được con giáp này khắc phục và tạo nên bước chuyển đổi chuyển từ hung thành cát tạo nên sự thành công vang dội.

Người tuổi Thân sẽ được Cát Tinh soi rọi, chiếu ánh hào quang vào cuộc đời, giúp vạn sự ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Ở giai đoạn này, Thân nhận về muôn vàn cơ hội phát tài nhanh chóng, kèm theo đó là bao nhiêu khó khăn cũng đã qua đi hết. 

Vận may của con giáp này sẽ càng vượng. Vận trình của người tuổi Thân thay đổi một cách rõ rệt theo hướng tích cực. Dù thời gian qua không phải là thời điểm tốt cho tuổi Thân nhưng an tâm tài vận sẽ thay đổi bất ngờ. Từ đây, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc, đặc biệt kinh doanh càng đầu tư càng sinh lời, may mắn hết phần thiên hạ.

Đúng 10h sáng mai (26/8), GÁNH TRỌN LỘC TRỜI, 3 con giáp làm 'chao đảo trời đất', lạc lối trong rừng vàng biển bạc, rước hết tài lộc về nhà, gia nhập hội đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Thời gian 10h sáng mai (25/8), khi vận thế bắt đầu khởi sắc, vận khí hanh thông người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 10h sáng ngày 26/8, khi bước vào cát vận, vận sự nghiệp, tài vận hay tình cảm đều vượng phát. Thời vận của con giáp này bước vào thời kỳ hoàng kim, có thể nhanh chóng đạt được thành công trong công việc, tạo nên vô số tài sản cũng như tích lũy được số tiền khổng lồ, có thể coi là phú ông giàu có nhất trong số 12 con giáp.

Bản mệnh Dậu như ôm trọn hết may mắn vào lòng, bao nhiêu ước nguyện bấy lâu đều được thực hiện bằng hết. Tiền tài cũng đến với Dậu dễ dàng hơn trước rất nhiều, chắc mấy chốc con giáp sẽ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, tiêu đến đời con cháu vẫn chưa hết.

Trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn hơn thời gian trước, đây là giai đoạn rực rỡ và chín muồi nhất trong sự nghiệp của bản mệnh. Người tuổi Dậu sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Được Thần Tài chỉ điểm, con giáp liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy. 

Đúng 10h sáng mai (26/8), GÁNH TRỌN LỘC TRỜI, 3 con giáp làm 'chao đảo trời đất', lạc lối trong rừng vàng biển bạc, rước hết tài lộc về nhà, gia nhập hội đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Tiền tài cũng đến với Dậu  dễ dàng hơn trước rất nhiều, chắc mấy chốc con giáp sẽ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, tiêu đến đời con cháu vẫn chưa hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Ngọ sẽ vận dụng kiến thức của mình để kiếm tiền, cộng thêm với việc được phúc tinh phù hộ nên sự nghiệp hưng vượng, tiền tiêu không hết.

Đúng 10h sáng mai (26/8), vận trình của người tuổi Ngọ sẽ thăng hoa, vượng phát, với muôn vàn may mắn đợi sẵn. Ngọ phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc thì con giáp này sẽ chiếm trọn lòng tin của mọi người và được đề bạc lên các vị trí cao hơn.

Người tuổi Ngọ là 1 trong 3 con giáp phát tài trong thời điểm này một phần là do có Tam Hợp nâng đỡ, được Chính Tài nâng bước, thời gian tới của người tuổi Ngọ ngập tràn may mắn. Nhờ tài lộc hưng vượng, tuổi Ngọ có thể cân nhắc đầu tư nhiều hơn, dự kiến sẽ trở nên giàu có trong một sớm một chiều. Tiền không chỉ về đầy túi, tuổi Ngọ còn gặp nhiều bất ngờ khi đào hoa nở rộ.

Đúng 10h sáng mai (26/8), GÁNH TRỌN LỘC TRỜI, 3 con giáp làm 'chao đảo trời đất', lạc lối trong rừng vàng biển bạc, rước hết tài lộc về nhà, gia nhập hội đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Đúng 10h sáng mai (26/8), vận trình của người tuổi Ngọ sẽ thăng hoa, vượng phát, với muôn vàn may mắn đợi sẵn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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