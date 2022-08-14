Đúng 10h sáng hôm nay (14/8), 3 con giáp này nhận món quà khủng, Ngọc Hoàng trải chiếu vàng, tài lộc tăng vụt, tiền bạc trút xuống nhà như thác, vàng đeo mỏi cổ, tình tiền đều vượng người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 06:52

3 con giáp dưới đây hoan mở cửa đón tài lộc, tiền rơi trúng đầu, dễ trở thành tỷ phú, một đời an yên.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có bản tính thẳng thắn, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng suy xét sự việc một cách lý trí, thấu đáo, không vì tình riêng mà ảnh hưởng lợi ích chung. Chính điều này giúp cho Thìn có được công danh khá vững vàng, tài lộc kiếm được từ đó cũng đếm không xuể.

Người tuổi Thìn trong 10h sáng hôm nay tiền tài đỏ vận, phú quý giàu sang. Tài chính của Thìn từ đây cũng trở nên hanh thông, xuôi thuận, bản mệnh làm chủ kinh tế của chính mình, chi tiêu thoải mái không cần lo nghĩ. Con giáp có được nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc trong công việc, từng bước chạm đến những đỉnh cao của danh vọng.

Đặc biệt, nếu tận dụng tốt khung giờ tài lộc được Ngọc Hoàng ưu ái thì người tuổi Thìn sẽ kiếm được số tiền lớn, đủ để Thìn sống dư dả đến vài năm sau, muốn gì được nấy, không sợ túng thiếu, khó khăn.

Đúng 10h sáng hôm nay (14/8), 3 con giáp này nhận món quà khủng, Ngọc Hoàng trải chiếu vàng, tài lộc tăng vụt, tiền bạc trút xuống nhà như thác, vàng đeo mỏi cổ, tình tiền đều vượng người người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khai thông vận mệnh, may mắn phủ đầy. Những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, con giáp có thể yên tâm tận hưởng nhiều ân điểm của Thần Tài trong 10h sáng hôm nay. Dự đoán, vào giai đoạn này, bản mệnh có được nhiều tin vui ở chuyện làm ăn, ký kết được hợp đồng lớn.

Người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Ngọc Hoàng trải chiếu vàng, tài lộc của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Sự nghiệp của Tuất phát triển thuận lợi. Tuất được lãnh đạo trọng dụng, lương thưởng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh.

Công việc của những người tuổi Tuất sẽ có những ý tưởng sáng tạo mới, kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước. Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của người tuổi Tuất cũng không nhiều không kể hết.

Đúng 10h sáng hôm nay (14/8), 3 con giáp này nhận món quà khủng, Ngọc Hoàng trải chiếu vàng, tài lộc tăng vụt, tiền bạc trút xuống nhà như thác, vàng đeo mỏi cổ, tình tiền đều vượng người người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn có số mệnh phú quý, tuy nhiên vì chưa gặp được may mắn nên họ không thành công như mong đợi. Hôm nay, vận may của tuổi Dậu đáng được chú ý hơn tất cả, đặc biệt trong 10h tài lộc này.

Người tuổi Dậu trong 10h sáng hôm nay sẽ có vận trình sáng rỡ, tài lộc dồi dào. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp chứng minh được năng lực của bản thân và nhận, thăng quan tiến chức không ngừng. Người kinh doanh, buôn bán, bản mệnh được bạn bè giới thiệu nhiều cơ hội làm giàu, trở thành đại gia là chuyện sớm muộn.

Đặc biệt, Dậu được Ngọc Hoàng và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt. Người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban lộc, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, kiếm tiền dễ dàng. 

Đúng 10h sáng hôm nay (14/8), 3 con giáp này nhận món quà khủng, Ngọc Hoàng trải chiếu vàng, tài lộc tăng vụt, tiền bạc trút xuống nhà như thác, vàng đeo mỏi cổ, tình tiền đều vượng người người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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