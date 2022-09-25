Vào lúc 10h sáng 25/9/2022, công việc của tuổi Dậu khá thuận lợi nhờ gặp ngày cục diện Tam Hợp Thái Tuế. Con giáp này nên tranh thủ thời gian này để khai thác những tiềm năng của chính mình, đạt được thành tích tốt hơn trong công việc.

Đường tài lộc của bạn cũng đang rất sáng khi có sự xuất hiện của Thực Thần. Quý nhân xuất hiện che chở, nâng đỡ đúng lúc giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này thuận lợi hơn, tài lộc tăng tiến không ngừng, lợi nhuận đổ về ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp che chở, người tuổi Thân nếu còn độc thân sẽ được quý nhân trao cho cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình. Vượt qua những tổn thương trong quá khứ, bỏ lại những điều khiến bản thân ủ rũ, con giáp này lấy lại niềm tin vào tình yêu sẽ đến. Điều này giúp bạn sẽ có được hạnh phúc mình chờ đợi bấy lâu nay.

Vào lúc 10h sáng 25/9/2022 được coi là ngày vượng cát khí, kiếm được nhiều tiền, nhưng bản mệnh cũng không vì thế mà ảo tưởng về vận may mình đang có, đặc biệt là mê muội lao vào những trò đỏ đen. Những trò may rủi đó có thể sẽ khiến cho tiền bạc của bạn hao hụt nhanh chóng, thậm chí là cháy túi mà vẫn đổ cả đống tiền vào với tâm lý muốn gỡ gạc.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất có tính cách kiên định, thẳng thắn. Con giáp này không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bản mệnh là người chăm chỉ, chịu khó, luôn đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc.

Tử vi nói rằng, vào lúc 10h sáng 25/9/2022, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống ngày một rực rỡ. Con giáp này dù gặp phải khó khăn trong công việc thì cũng có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua.

Vận may đến bất ngờ, tuổi Tuất cần chú ý nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn, gia tăng nguồn thu nhập.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.