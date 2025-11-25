Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn hơn người, của cải đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, chuyển vận đổi đời ngoạn mục

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng, trong tháng 11/2025, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư. Đây là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô hoặc bắt đầu dự án mới. Tuổi Tý nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng và có quỹ dự phòng, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Đối với người đã lập gia đình, tháng này nên ưu tiên dành thời gian cho người thân, tránh để công việc chi phối quá mức gây ra mâu thuẫn không đáng có. Người độc thân tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua bạn bè hoặc công việc.

Với tuổi Mão, ngày này giống như một đoạn đường có khúc cua bất ngờ. Những ngày trước đó, bản mệnh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng vì liên tục gặp trở ngại về tiền bạc, có thể do khoản phải chi đột xuất hoặc tiến độ công việc bị trì hoãn khiến dòng tiền gián đoạn. Tuy nhiên, khi bước vào ngày 26, mọi thứ chuyển hướng theo chiều tích cực.

Trong công việc, tuổi Mão được quý nhân soi đường. Người từng không đánh giá cao bạn trước đây bỗng có cái nhìn mới, ghi nhận nỗ lực thời gian qua. Những cuộc trao đổi trước đây khó khăn nay trở nên thuận lợi hơn. Ai làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng hoặc nhận được lời đề nghị mà trước đó không dám nghĩ tới.

Về tài chính, dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bạn không phải lập tức giàu có, nhưng những vấn đề từng gây áp lực bỗng được tháo nút. Có người nhận lại khoản nợ cũ, có người được hỗ trợ từ đối tác, có người lại may mắn gặp được khách hàng lớn. Dù dưới hình thức nào, tuổi Mão cũng cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm.

Tâm trạng tích cực trở lại, bản mệnh dễ đưa ra quyết định chính xác hơn. Đặc biệt, ngày này tạo ra nền tảng quan trọng cho bước tiến dài trong đầu tháng 12. Việc cần làm là giữ nhịp ổn định, không quá nóng vội, cũng không nên quay về trạng thái hoài nghi chính mình. Hung vận đã rút, cát vận đang lên, tuổi Mão chỉ cần nắm lấy và đi tiếp.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy người tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều chuyện dễ gây đau đầu. Các quyết định trong ngày không nhận được sự ủng hộ như mong muốn, thậm chí bạn còn có thể vấp phải sự phản đối từ chính những người thân thiết. Điều này khiến tinh thần bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, bức bối.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Sửu nên bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân và cân nhắc thật kỹ trước khi hành động. Những lời ngăn cản đôi khi xuất phát từ sự lo lắng hoặc quan tâm dành cho bạn. Hãy lắng nghe ý kiến xung quanh và giữ thái độ mềm mỏng để tránh tranh cãi không đáng có.

Công việc: Có nhiều vướng mắc khiến bạn khó đưa ra quyết định. Mọi việc không thuận lợi như mong đợi, đồng nghiệp hoặc người thân cũng khó hỗ trợ. Bạn cần xem xét từng bước thật thận trọng và tránh nóng vội.

Tình cảm: Mối quan hệ đôi lứa thiếu sự thấu hiểu. Khi trò chuyện dễ xảy ra mâu thuẫn, hai người vô tình làm tổn thương nhau vì bất đồng quan điểm. Hãy dành nhiều thời gian chia sẻ chân thành để kết nối lại cảm xúc.

Tài lộc: Tình hình tài chính hiện tại ở mức ổn định, không có biến động đáng kể. Tuy nhiên, tâm trạng không ổn định có thể khiến bạn dễ đưa ra quyết định chi tiêu hoặc đầu tư thiếu sáng suốt. Vì vậy, nên tránh các khoản chi lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong ngày.

Sức khỏe: Sức khỏe tạm ổn nhưng tinh thần chịu áp lực nhiều. Bạn nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh để cảm xúc tiêu cực kéo dài gây ảnh hưởng toàn diện.

