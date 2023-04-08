Đúng 10 ngày tới (18/4), 3 con giáp tạm biệt kiếp nghèo bạc vàng “đầy tổ”, vận tài lên tới đỉnh cao, vận mệnh giàu sang khó thoát

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 19:36

Đúng 10 ngày tới (), 3 con giáp tạm biệt kiếp nghèo bạc vàng “đầy tổ”, vận tài lên tới đỉnh cao, vận mệnh giàu sang khó thoát

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân thời vận công danh chưa có nhiều biến đổi. Công việc người tuổi Thân duy trì bình thường, chưa có nhiều biến đổi mới trong công việc. Tiền bạc giữ cẩn thận, đi xa bảo quản tài sản kín đáo.

Tình yêu của bạn và người ấy hóa thành người dưng, khó quay lại bên nhau.  

Đúng 10 ngày tới (18/4), 3 con giáp tạm biệt kiếp nghèo bạc vàng “đầy tổ”, vận tài lên tới đỉnh cao, vận mệnh giàu sang khó thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi chưa bao giờ làm người khác thất vọng vì công việc của bạn vô cùng tốt đẹp trong tháng này. Dù có khó khăn thì bạn vẫn kiên quyết vượt khó để đạt được kết quả như mong đợi.

Tình duyên của bạn cũng khá là tốt đẹp. Là người chu đáo, cẩn thận, bạn luôn chiếm được tình cảm của đối phương, khiến người ấy không phải chỉ yêu mà còn cung phụng bạn. Hãy có đi có lại nhé chứ đừng để người ấy chăm sóc mình mãi vậy.

Đúng 10 ngày tới (18/4), 3 con giáp tạm biệt kiếp nghèo bạc vàng “đầy tổ”, vận tài lên tới đỉnh cao, vận mệnh giàu sang khó thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình bạn trong thời gian ngắn gần đây của tuổi Ngọ có thể biến thành một mối quan hệ lâu dài. Giữa bạn và người ấy có một sự thấu hiểu sâu sắc.

Tài chính của bạn trong tuần này khá dư dả. Bạn cẩn thận, cân đối mọi thứ, chú tâm trong từng chi tiết nên không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Đúng 10 ngày tới (18/4), 3 con giáp tạm biệt kiếp nghèo bạc vàng “đầy tổ”, vận tài lên tới đỉnh cao, vận mệnh giàu sang khó thoát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 15 ngày tới (23/4): 3 cung “lộc lá chạm nóc” làm gì cũng hái ra tiền, tiền vào đầy nhà chất ú ụ két

Đúng 15 ngày tới (23/4): 3 cung “lộc lá chạm nóc” làm gì cũng hái ra tiền, tiền vào đầy nhà chất ú ụ két

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