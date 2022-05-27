Đúng 0h ngày mai - Thứ 7 (28/5), top 3 con giáp sau VẬN ĐÀO HOA cực thịnh, ngồi không cũng được Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên lành, chuẩn bị THOÁT 'Ế'

Vận trình tình cảm trong tuần này cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Bạn nhận được lời bày tỏ tình cảm đến từ người đã thầm mến mình từ lâu. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

Tử vi cho biết người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn vào thứ 7 này nên người tuổi Sửu sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước.

Tuổi Tuất

Tình duyên ngày thứ 7 của tuổi Tuất khá tốt. Thiên Hỷ cát tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người thêm của, thêm con thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

Nam nữ độc thân sẽ vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn.

Nữ mạng tuổi Tuất lan tỏa sức hút từ chính nét dịu dàng, chu đáo bên trong. Chỉ cần lưu tâm đôi chút về cách ăn mặc, phối đồ là dễ dàng chinh phục đối tượng đã lọt vào “mắt xanh”. Nam mệnh có xu hướng chủ động hơn trong chuyện tình cảm, không cần mai mối cũng tìm thấy người phù hợp.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày 28/5/2022 của 12 con giáp, Hỏa sinh Thổ khuyên người độc thân đừng mãi chìm đắm trong nỗi đau quá khứ. Tương lai luôn chất chứa những điều mới mẻ bất ngờ, bạn không nên bỏ lỡ người chân thành với mình.



Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn cảm thấy đã đủ hiểu về nhau, mong muốn được ở bên nhau thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.