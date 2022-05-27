Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp này có số giàu sang, hưởng trọn vinh hoa phú quý, tài lộc gia tăng chóng mặt, danh lợi song toàn, sự nghiệp ưu tú

Tâm linh - Tử vi 27/05/2022 13:58

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5), vạn sự đều giúp sức cho 3 con giáp may mắn này đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, phú quý vinh hoa theo chân, vận trình hanh thông suôn sẻ, tiền của thu về dồi dào, tài sản kếch xù, gia đạo ấm êm.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần hội đủ tài năng và là người có nhiều tham vọng. Con giáp may mắn này cũng mang số mệnh giàu sang phú quý. Dù có xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5) có nói, người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Bản mệnh được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới. Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ.

con giap may man 3
Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5) có nói, người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Mùi trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo trong 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5), tuổi Mùi sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5), người tuổi Mùi chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Mùi nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm, cuộc sống tương lai của tuổi Mùi sẽ vô cùng thuận lợi.

con giap may man 2
Dự báo trong 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5), tuổi Mùi sẽ có vận khí tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5) cho thấy có nhiều điều tốt lành đối với người tuổi Tỵ. vận tài lộc cũng phát triển lên một tầm cao mới, con giáp này dày công góp sức, chẳng ngại ngần đi xa quê lập nghiệp cũng càng không sợ phải đi xa nhà để công tác. Những nỗ lực, phấn đấu của người tuổi Tỵ mang về cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến.

Con giáp này sẽ có khoảng thời gian giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc rủng rỉnh. Thu nhập tăng tiến, bùng nổ là điều bất ngờ nhất trong 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5) này đối với bản mệnh tuổi Tỵ. Thực ra bí quyết của người tuổi Tỵ cũng khó lấy gì làm đặc biệt lắm, đó là hoàn thành thật tốt công việc của mình, luôn giữ cho bản thân luôn ở trạng thái làm việc ổn định và tốt nhất.

con giap may man 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/5 - 29/5) cho thấy có nhiều điều tốt lành đối với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 8 ngày tới (28/5 - 4/5), NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, 3 con giáp này nắm chắc 3 phần MAY MẮN, 7 phần PHÚC KHÍ, tài lộc dư dả, của cải xum xuê, sự nghiệp thành đạt, vạn sự thành toại

Tử vi 8 ngày tới (28/5 - 4/5), NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, 3 con giáp này nắm chắc 3 phần MAY MẮN, 7 phần PHÚC KHÍ, tài lộc dư dả, của cải xum xuê, sự nghiệp thành đạt, vạn sự thành toại

Theo dự đoán tử vi 8 ngày tới (28/5 - 4/5), nhờ phước đức mà Trời Phật ban tặng, 3 con giáp này có tiền đồ vô cùng xán lạn, của cải dồi dào hưng thịnh, tài lộc vượng phát, sự nghiệp thành đạt, cầu được ước thấy, như ý cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi 2 ngày tới tử vi ngày 28/5 tử vi ngày 28/5/2022 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 49 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 53 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới