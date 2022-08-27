Đúng 0h ngày 28/8/2022, hỷ sự đến trước nhà, 3 con giáp đón tài lộc vô biên, xòe tay hứng tiền, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương tề tựu

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 15:37

Thời gian này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão nhẹ nhàng, khéo léo hơn cả. Họ được coi là bậc thầy trong giao tiếp và được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, con giáp này lương thiện, bao dung, biết cảm thông với những người có hoàn cảnh, số phận kém may mắn hơn mình. Có lẽ cũng bởi vậy mà người tuổi Mão sẽ sớm nhận được nhiều phúc báo.

Nếu thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Mão bị ngưng trệ vì lý do khách quan thì đúng 0h ngày 28/8/2022 sẽ là cơ hội họ chớp lấy cơ hội để thăng tiến vượt bậc. Con giáp tuổi này nỗ lực không ngừng nên ghi điểm trong mắt cấp trên. Họ được trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội, dự án để thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp được nhiều khách hàng, chốt được những đơn hàng có giá trị. Người tuổi Mão làm ăn gặp thời gặp thế nên thu nhập tăng lên nhanh chóng. Họ sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe và tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Đúng 0h ngày 28/8/2022, hỷ sự đến trước nhà, 3 con giáp đón tài lộc vô biên, xòe tay hứng tiền, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương tề tựu - Ảnh 1
Đúng 0h ngày 28/8/2022 sẽ là cơ hội Mão chớp lấy cơ hội để thăng tiến vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Họ làm việc gì cũng kiên nhẫn, điềm đạm chứ không bốc đồng. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lên kế hoạch đầy đủ chứ không nóng vội. Chính bởi vì vậy mà con giáp này tránh được những sai sót. Khi xác định làm việc gì là gần như chắc chắn họ sẽ thành công. Trong sự nghiệp, người tuổi Sửu có bước tiến chậm nhưng chắc.

Đúng 0h ngày 28/8/2022, người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Sự nghiệp của họ ngày càng hưng vượng. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Trong kinh doanh, họ gặp gỡ được đối tác đáng tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đúng 0h ngày 28/8/2022, hỷ sự đến trước nhà, 3 con giáp đón tài lộc vô biên, xòe tay hứng tiền, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương tề tựu - Ảnh 2
Đúng 0h ngày 28/8/2022, người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thân có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Tử vi cho biết, đúng 0h ngày 28/8/2022, Thân có nguồn tiền khủng đổ về tiêu hoài không hết. Công việc của con giáp này được thực hiện suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tiền lương thưởng của Thân trong thời điểm này cứ được cộng dồn liên tục, dư dả mua nhà sắm xe, du lịch khắp nơi.

Thời điểm này, Thân cũng gặp may mắn về tình cảm, tìm được tình yêu đích thực trong đời, từ đó tình duyên và sự nghiệp đều vượng phát. Với ý chí mạnh mẽ luôn tiến về phía trước, những người thuộc tuổi Thân chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.

Đúng 0h ngày 28/8/2022, hỷ sự đến trước nhà, 3 con giáp đón tài lộc vô biên, xòe tay hứng tiền, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương tề tựu - Ảnh 3
Đúng 0h ngày 28/8/2022, Thân có nguồn tiền khủng đổ về tiêu hoài không hết. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 ngày cuối tháng 8 dương lịch (29/8 - 31/8), 3 con giáp đón đầu vận may, tài lộc trăm bề tụ họp, vàng chất cao như núi, sự nghiệp thắng lợi vẻ vang, đổi đời sung túc

3 ngày cuối tháng 8 dương lịch (29/8 - 31/8), 3 con giáp đón đầu vận may, tài lộc trăm bề tụ họp, vàng chất cao như núi, sự nghiệp thắng lợi vẻ vang, đổi đời sung túc

3 con giáp này gặt hái được nhiều điều như ý muốn, trên mọi phương diện của cuộc sống, từ tiền bạc tới tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi con giáp 12 con giáp con giáp may mắn 3 con giáp giàu sang con giáp phát tài tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi