Đúng 0h khuya Thứ 3 ngày 21/2: Thần Tài phát lộc, 3 con giáp nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, chuẩn bị tốt cho chặng đường mới

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 10:21

Tử vi dự đoán Thần Tài "báo" mộng vàng, vươn mình hốt lộc. Từ lúc này khi 3 con giáp bước vào cục diện tương hợp thì có khả năng đổi vận, đổi đời, giàu có, may mắn không ai bằng.

 

Tuổi Mùi

Vào thời điểm này, con giáp tuổi Mùi nhận sức mạnh từ Chính Ấn để nuôi dưỡng tư duy nhạy bén của bạn. Hãy chọn cho mình một chủ đề mà bạn không hiểu biết lắm và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi nhé. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều hay đấy.

Đúng 0h khuya Thứ 3 ngày 21/2: Thần Tài phát lộc, 3 con giáp nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, chuẩn bị tốt cho chặng đường mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Tuổi Hợi

Vào thời điểm này, được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Hợi có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Đúng 0h khuya Thứ 3 ngày 21/2: Thần Tài phát lộc, 3 con giáp nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, chuẩn bị tốt cho chặng đường mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm thời điểm này cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe tuần này có dấu hiệu phát triển, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tốt bụng, thẳng thắn, luôn dũng cảm tiến lên phía trước và không sợ bất cứ khó khăn, trở ngại gì. Vào những ngày này, do có quý nhân giúp đỡ nên các mối quan hệ xã hội, công việc, tình cảm của con giáp này vô cùng thuận lợi suôn sẻ.

Đúng 0h khuya Thứ 3 ngày 21/2: Thần Tài phát lộc, 3 con giáp nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, chuẩn bị tốt cho chặng đường mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội kết giao được với đối tác và bạn bè mới. Những người này sẽ mang lại các cơ hội phát tài, thời cơ kiếm tiền cho con giáp này. Thổ sinh Kim, bạn quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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