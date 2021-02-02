Đúng 0 giờ sáng đến 11 giờ đêm ngày mai 3/2, 2 con giáp vận may chạm nóc, 3 con giáp điềm báo xấu bủa vây

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 17:45

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai 3/2, người vận may chạm nóc tiền đổ về như thác nước, kẻ vướng điềm báo cực xấu bủa vây, đen đủi đủ đường.

2 con giáp may mắn chạm đỉnh

Tuổi Dần

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Dần là con giáp may mắn tin vui đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Dần đón nhận nhiều tin vui về đường tiền bạc. Trong công việc bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, có thể thăng tiến lên vị trí bản thân mong muốn. Những người tuổi Dần thường gặp được nhiều may mắn vì sự lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Đúng ngày mai vận may mắn sẽ tìm đến bạn, tha hồ nằm không hưởng lộc trời ban.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn đón nhận nhiều tin vui cực lớn. Không những là vận tiền bạc ổn định mà đường tình duyên cũng viên mãn. Người làm công ăn lương được khen ngợi hết lời, tiền lương thưởng chạm đỉnh. Người kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, ngồi không đếm tiền mỏi tay. Nói chung vận trình của bạn khá vượng, giàu có ngút trời.

3 con giáp điềm xấu bủa vây

Tuổi Thân

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Thân vận xấu bủa vây liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp xui xẻo vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Công việc của bạn không được như ý, tiền bạc cứ thất thoát nhiều vì có kẻ xấu hãm hại, cản đường thăng tiến. Những việc bạn làm đều không được công nhận. Thậm chí còn xảy ra nhiều xích mích với cấp trên, đồng nghiệp khiến tinh thần, sức khỏe của bạn tuột dốc không phanh.

Tuổi Dậu

Dậu không được công nhận tài năng, làm nhiều nhưng không hưởng được bao nhiêu. Thời điểm này bạn đừng tin tưởng bạn bè tuyệt đối kẻo tiền mất tật mang, rước họa vào mình. Trong công việc, bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn mà rước họa vào thân. Hãy chi tiêu tiết kiệm, hợp lý để không vướng vào nợ nần không trả hết.

Tuổi Tuất

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Tuất nên thận trọng tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp đen đủi đủ đường, tiền bạc không cánh mà bay. Làm nhiều nhưng tiêu nhiều nên dễ vướng vào tình cảnh nợ nần chồng chất, mệt mỏi không yên. Nói chung bạn nên cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng làm việc quá sức hoặc đừng thức quá khuya. Vì thời điểm này có thể bạn sẽ mắc phải nhiều chứng bệnh về đau đầu, đau bao tử.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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