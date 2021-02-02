Đúng 2 ngày tới không trật một khắc, những con giáp rơi vào biển tiền, sụp hố bẫy tình ngọt ngào

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 09:49

Dưới đây là những con giáp may mắn đúng 2 ngày tới tha hồ vùng vẫy trên biển tiền, sụp hố bẫy tình ngọt ngào khiến ai cũng ganh tỵ đỏ mắt.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất không chỉ may mắn về đường tình duyên mà còn gặt quả lớn trong công việc. Bước vào giai đoạn hoàng kim đỏ rực này, người tuổi Tuất công danh chạm đỉnh, xây dựng được cơ ngơi siêu to khổng lồ khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt.

con giap may man 1
Tuất là con giáp may mắn có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là con giáp thông minh, được cấp trên giao cho nhiều cơ hội tốt và hoàn thành đúng thời hạn nên tinh thần vui vẻ hơn. Người tuổi Tuất nhanh nhẹn nên khó khăn đến mấy cũng không làm khó được bạn.

Về phương diện tình cảm, Tuất độc thân tìm được duyên lành. Người có gia đình vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn. Vận trình của bạn vô cùng khởi sắc trong thời điểm này.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn đón quý nhân phương xa mang lộc đến phủ đầy nhà. Những người tuổi Thân có chí tiến thủ, lạc quan nên làm gì cũng đạt được nhiều thành công vượt trội. Những việc bạn phụ trách đều vượt qua giai đoạn khó khăn đến thời điểm đón trái ngọt.

con giap may man 2
Thân đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn trời ban, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Bên cạnh đó, tuổi Thân phát huy được hết những ưu điểm của bản thân nên công việc khá thuận lợi. Nói chung bạn nên nắm bắt được cơ hội tốt để tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc lá lớn nhất từ trên trời rơi xuống.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều may mắn, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài liệt vào danh sách vàng nên nguồn thu nhập của bạn tăng lên cấp số nhân. Thời điểm này, Tý công thành danh toại, người làm ăn kinh doanh một vốn bốn lời, tiền bạc cứ chất cao như núi.

con giap may man 3
Tý đón nhận lộc lớn nhất từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn không chỉ có cơ hội kiếm tiền và con đường tình duyên cũng được cải thiện. Hãy chuẩn bị đón nhiều niềm vui lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kiên trì làm việc 2 năm nữa những con giáp này sẽ ôm khối tài sản khủng, chức tước đầy mình

Kiên trì làm việc 2 năm nữa những con giáp này sẽ ôm khối tài sản khủng, chức tước đầy mình

Dưới đây là những con giáp may mắn ôm khối tài sản khủng vào người, chỉ cần kiên trì làm việc chăm chỉ 2 năm nữa sẽ có công danh viên mãn, chức tước đầy mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp thông minh

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang