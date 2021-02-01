Tháng 2 hoan hỷ, tháng 3 vận khí xung thiên: Những con giáp được trời Phật tặng ‘mỏ vàng’, gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 19:06

Dưới đây là những con giáp may mắn gặp dữ hóa lành, tháng 2 đón hoan hỷ, tháng 3 vận khí xung thiên, tiền bạc tình duyên đều viên mãn hơn bản thân mong đợi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ đón tin vui cực lớn trong 2 tháng tới. Tháng 2 vận trình của bạn ngày một đi lên, được trời thương ban cho cuộc sống giàu sang vô đối. Người tuổi Tỵ sống tự lập, không dựa dẫm vài ai nên được nhiều người yêu mến, tài năng được công nhận. Bạn sống thẳng thắn, trung thực nên được có được nhiều sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cấp trên.

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Tỵ là con giáp may mắn đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào một giai đoạn thuận lợi này, bạn sẽ hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy ụ trong kho. Những dự định bạn phụ trách đều mang lại thành tựu khá khủng. Những người tuổi Tỵ đã phải trải qua nhiều khó khăn, bây giờ chỉ cần ngồi không hưởng lộc. Bạn yêu đời, lạc quan nên sẽ tìm được nhiều cơ hội phát triển trong thời điểm này.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn làm một hưởng mười. Nhờ trời ban bản lĩnh cao ngút trời, tuổi Dần vượt khó thành công, giàu sang vượt trội. Bạn sẽ gặp được quý nhân, chỉ đường đi nên công danh cứ phất lên như diều gặp gió.

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Dần nắm bắt nhiều cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt này bạn sẽ có vận trình chạm đỉnh, nhận được nhiều lời khen có cánh của cấp trên. Thời điểm này, bạn sẽ có được vận may lớn cả về tiền bạc lẫn tình duyên. Trong chuyện tiền bạc, bạn làm một hưởng mười. Trong chuyện tình duyên, người độc thân tìm được duyên lành, có nhiều cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lạc quan yêu đời nên có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền trong công việc. Bạn xứng đáng được nhận nhiều lời khen có cánh từ cấp trên, đồng nghiệp cũng nể phục sát đất. Những người tuổi Ngọ trong thời điểm này được thần tài chiếu cố nhiệt tình, càng đầu tư làm ăn càng sinh lời lớn.

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Ngọ đạt được thành tựu to lớn - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu lớn. Nói chung vận trình của bạn sẽ sáng chói, tiền bạc tiêu thả ga không lo nghĩ. Tình duyên cũng vô cùng vượng sắc hơn bản thân mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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