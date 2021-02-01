8 ngày cuối cùng của năm Canh Tý, 3 con giáp danh tiếng lẫy lừng, được quý nhân phát lộc ban vàng

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 12:58

Dưới đây là những con giáp may mắn trong 8 ngày cuối cùng của năm Canh Tý, được quý nhân phát lộc ban vàng tiền bạc cứ đổ vào túi tiêu hoài không hết.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đón nhận nhiều tin vui lớn. Thời điểm này, bạn đón nhận điều cực may mắn về tiền bạc, tình duyên. Nguồn thu nhập chính phụ của bạn đều tăng lên chóng mặt, làm một hưởng mười.

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Thân là con giáp may mắn được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên khen ngợi hết lời, lương thưởng tăng lên đáng kể khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Đặc biệt tiếng nói của bạn trong thời điểm này vô cùng lớn, được nhiều người nể phục, răm rắp nghe theo.

Thời điểm này, bạn đầu tư hùn hạp làm ăn với ai đều mang lại nguồn tiền khủng. Những người kinh doanh một vốn bốn lời, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu có hơn, tiền bạc cứ đổ về như thác nước.

Nếu có ý định kinh doanh buôn bán, hãy chuẩn bị tinh thần tốt vì bạn sẽ có cơ hội làm ăn khá lớn trong thời điểm vàng kim rực rỡ này.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn, tiền bạc chất đống trong nhà. Bạn chăm chỉ, cần cù nên tiền bạc viên mãn, không bị làm khó làm dễ trong thời điểm này. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhấc lên vị trí như bản thân mong muốn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc lớn nhất của quý nhân phương xa mang đến.

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Tý dễ dàng tìm được duyên lành, cơ hội thăng chức chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý sẽ dễ dàng đạt được thành công, có cơ hội thăng chức, tăng lương khiến tinh thần vô cùng tốt.

Với những người làm ăn kinh doanh chuẩn bị có cơ hội làm ăn lớn, được quý nhân mang lộc đến tận cửa cho. Cuộc sống của tuổi Ngọ cực kỳ vượng sắc, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Tuy nhiên bạn nên tiết kiệm, đừng tiêu xài quá phung phí ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình.

Tuổi Mão

Mão chuẩn bị tinh thần đón quý nhân phương xa mang lộc đến. Trong thời gian này, được thần may mắn chiếu mệnh nên bạn dễ dàng đạt được thành công hơn, có cơ hội thăng tiến, lương thưởng tăng đều đặn, tiêu hoài không hết.

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Mão có tài kinh doanh được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm ăn kinh doanh được quý nhân phù trợ nên hùn hạp làm ăn tốt, thu nhập tăng chạm đỉnh. Bạn nên tiết kiệm trong thời điểm này để không vướng vào tình cảnh thiếu trước hụt sau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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