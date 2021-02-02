4 tháng tới tưởng ngồi mát ăn bát vàng nào ngờ sóng gió ập đến, 3 con giáp này có muốn thoát cũng không được

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ không có nhiều cơ hội thăng tiến tăng lương, tiền bạc lận đận không yên. Bạn gặp khá nhiều trở ngại trong công việc, đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Hãy cẩn thận những người thân xung quanh, đừng hùn hạp làm ăn chung kẻo vướng họa lớn.

Bước sang giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn, chấn chỉnh lại thái độ làm việc cũng như mối quan hệ với đồng nghiệp. Vì bất hòa với những người xung quanh sẽ ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của bạn.

Bạn không nên đầu tư vào làm ăn vì nguy cơ hao tài tốn của. Nếu có kế hoạch gì cũng nên tạm hoãn để không vướng phải tiền bạc lận đận, bị tiểu nhân hãm hại đủ đường. Trong công việc, bạn nên thận trọng tiền bạc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp xui xẻo, vận trình không mấy hanh thông gặp nhiều chuyện buồn. Bạn vướng phải hạn lớn mất tiền, mất tình cảm, mâu thuẫn với người thân vô cùng gay gắt. Vì tiền bạc mà khiến bạn đau đầu, mệt mỏi ăn không ngon ngủ không yên, công việc không như bản thân mong muốn.

Sửu tiền bạc không đủ tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tiền lương không đủ tiêu vì bạn làm một tiêu mười, thậm chí còn vướng vào cảnh nợ nần, tiền mất tật mang. Nếu đầu tư hùn hạp làm ăn với bạn bè trong thời điểm này, bạn sẽ vướng phải nhiều chuyện buồn phiền không yên, sức khỏe cũng sa sút trầm trọng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp đen đủi trong chuyện tiền bạc. Bạn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, làm việc tập trung để không mắc phải nhiều sai lầm đáng tiếc.

Mão có vận tiền bạc đội nón ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, vận tiền bạc của đội nón ra đi, thu nhập tuột dốc không phanh làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Bạn có thể trượt dài trong thất bại, bị tiểu nhân hãm hại nên con đường tiền bạc của bạn không như ý muốn. Chất lượng công việc giảm sút, tinh thần mệt mỏi không yên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm