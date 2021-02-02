Những con giáp nghỉ Tết nhận được tin vui tiền thưởng siêu khủng, thăng chức làm sếp TO

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nhận được quyết định tăng lương thưởng, tha hồ ngồi không hưởng lộc. Người tuổi Thìn rất thông minh, tự lập nên gặt hái được nhiều thành công mà không dựa vào bất cứ ai. Bạn luôn chủ động tìm kiếm cơ hội thăng tiến nên không sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình.

Thìn vốn biết nhìn xa trông rộng, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt để tiến tới thành công lớn. Vận trình của bạn khá vượng sắc, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, không lo thiếu hụt. Thời điểm này được quý nhân chiếu cố nên bạn làm gì được nấy, tiền tiêu thả ga không lo nghĩ. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác làm ăn tốt, tha hồ hưởng lộc trời ban.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có đón lộc lớn của ơn trên ban cho. Đợt nghỉ Tết này, bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền, vận trình vượng sắc ngoài mong đợi. Công việc của bạn thuận lợi kéo theo tài vận vô cùng dồi dào, không bao giờ tiêu hết. Thậm chí bạn có khả năng thăng quan tiến chức, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy ụ trong kho.

Thân đón nhận nhiều tin vui cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nắm bắt tốt cơ hội trong thời điểm này, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Được cấp trên dành lời khen có cánh nên tinh thần của bạn cũng sẽ tốt hơn. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc, đừng lo sợ ai cướp công.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, được Thần Tài che chở liệt vào danh sách vàng kiếm tiền tỷ, giàu sang bất ngờ. Tài chính của tuổi Dậu trong giai đoạn này đặc biệt tốt hơn những gì bản thân mong đợi. Bạn không còn phải chật vật vì tiền bạc hay cơm áo vì nguồn thu nhập cứ đổ về như nước dồi dào vượng sắc. Tài khoản của bạn tăng đều đều đến mức đáng báo động.

Dậu giỏi giang, bản lĩnh ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, tìm được duyên lành như ý. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm