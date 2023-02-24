Dự đoán tử vi ngày 24/2 đến 28/2, 1 đồng vốn 4 đồng lời, 3 con giáp một bước lên hương, tiền bạc nối gót, phú quý vinh hoa hưởng mãi không hết

Trong thời gian này, đây chính là 3 tuổi gặp nhiều may mắn, lộc lá đầy tay, của nả đầy nhà.

Tuổi Thân Theo tử vi, người tuổi Thân sống vô tư, thoải mái nên con giáp này có tâm thái tốt, thoải mái làm việc nhờ thế công việc hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, người này cũng rất cẩn thận khi làm việc, làm gì cũng bàn tính kĩ càng, một khi đã thực hiện nhất định nắm phần thắng về tay. Chính bởi vậy những thành tựu họ gặt hái được trong thời gian qua được coi là đòn bẩy tiếp thêm động lực cho thời gian đại thắng sắp tới. Mọi sự cố gắng của Mùi được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, trao cho nhiều cơ hội mới mẻ nhất là từ ngày 24/2 đến ngày 28/2.

Đúng với câu nói "xởi lởi trời cho", Mùi được tiếp thêm lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, khách hàng tin yêu lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Mọi sự cố gắng của Mùi được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, trao cho nhiều cơ hội mới mẻ nhất là từ ngày 24/2 đến ngày 28/2. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trong mắt người tuổi Mão, một cuộc sống lý tưởng là sẽ tràn ngập sự công bằng và lòng yêu thương. Từ ngày 24/2 đến ngày 28/2 sẽ rất thoải mái, hạnh phúc. Với người tuổi Mão làm công ăn lương, ngoài khoản tiền thưởng cố định hàng tháng, con giáp này sẽ nhận thêm một vài khoản tiền thưởng từ công việc tay trái hoặc từ những thành tích xuất sắc trong công việc.

Công việc hanh thông cũng giúp người tuổi Mão có nguồn tài chính ổn định hơn. Con giáp này có thể dễ dàng mua sắm cho bản thân, gia đình một vài món đồ đắt tiền như điện tử, nội thất… Dù túi tiền rủng rỉnh thì tuổi Mão cũng nên lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu hợp lý để luôn có tiền đầu tư dự án mới. Với người tuổi Mão còn độc thân, đây là lúc họ cần mở lòng hơn và tích cực tham gia các buổi gặp gỡ cùng bạn bè, đồng nghiệp. Công việc hanh thông cũng giúp người tuổi Mão có nguồn tài chính ổn định hơn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Những người tuổi Tuất được miêu tả là rất siêng năng, chăm chỉ và không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Mặc dù đa số họ không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng họ có khả năng tự tạo sự thành đạt cho bản thân bằng cách tích lũy tiền bạc và giúp đỡ gia đình. Từ ngày 24/2 đến ngày 28/2 là thời điểm tốt để tuổi Tuất phát huy tài năng của mình, bình tĩnh và nắm bắt mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. Đặc biệt, từ bây giờ trở đi, tuổi Tuất sẽ được hưởng lợi từ sự trợ giúp của thần Tài và quý nhân, giúp cho cuộc sống của họ được nâng lên tầm cao mới và ngày càng giàu có. Trong thời gian này, tuổi Tuất cần phải tỉnh táo và quyết định mọi vấn đề, bởi những quyết định đó có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Tuổi Tuất sẽ được hưởng lợi từ sự trợ giúp của thần Tài và quý nhân và ngày càng giàu có. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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