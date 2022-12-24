Dự đoán những ngày cuối năm 2022: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 02:02

Tử vi có nói, những ngày cuối năm 2022 sẽ có 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, sự nghiệp lên hương, ước gì được nấy. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh tự khắc trở nên giàu có và thành công.

Tuổi Dậu

Bước sang những ngày cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp được nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh vào túi. Sự nghiệp của con giáp này sẽ ngày càng nhuận phát, chạm đỉnh danh vọng.

Dự đoán những ngày cuối năm 2022: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành công ở hiện tại của Dậu chỉ nhờ một phần may mắn mà trong đó phần lớn là cả một quá trình dài lao động, chăm chỉ làm ăn. Nếu mọi chuyện cứ thế suôn sẻ, thì trong thời guan tới, con giáp may mắn này sẽ có của ăn của để, tiêu mãi không hết.

Tuổi Thân

Tử vi có nói, sang những ngày cuối năm 2022, người tuổi Thân sẽ tiến một bước dài trên con đường sự nghiệp và chính thức vượt qua được giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó. Với vận trình rực rỡ, khí vận ngút trời thì con giáp này sẽ gặp được may mắn bùng nổ.

Dự đoán những ngày cuối năm 2022: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể sau một đêm, bản mệnh trúng xổ số độc đắc hay thắng đậm những bản hợp đồng béo bở. Chưa hết, Thân con có cơ hội tái ngộ cố nhân, và nhận được sự giúp sức nhiệt tình trong công việc và đời sống.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có chí cầu tiến, luôn biết học hỏi, nhờ vậy mà dễ dàng gặp được nhiều cơ hội để đổi đời. Sự thật thà và chân tình của tuổi Mùi mà bên cạnh họ có nhiều quý nhân, luôn sẵn sàng bảo bọc và che chở cho họ. 

Dự đoán những ngày cuối năm 2022: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tài lộc vô biên, may mắn trăm bề, tiền chặn trước cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian qua khó khăn đủ rồi, bước sang những ngày cuối năm 2022, cuộc sống tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ có thể sẽ không thành công vang dội nhưng ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy về vật chất. Đặc biệt, họ sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, những người này sẽ chiếu cố tuổi Mùi nhiều hơn. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (24 - 25/12/2022), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, 3 con giáp tài lộc bủa vây, may mắn mỉm cười

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