Dự đoán tử vi tuần mới (29/8-4/9): Ngọc Hoàng đã an bài, vận may mỉm cười với 3 con giáp, sự nghiệp thăng tiến vù vù, tiền tài nhân đôi, bao nhiêu hỷ sự dồn dập đổ về

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 14:27

Trong tuần mới này 3 con giáp sau đây sẽ liên tục nhận được nhiều may mắn, nhiều khoản tiền bất ngờ rơi vào túi khiến cuộc sống dư dả vô cùng

Tuổi Tý

Đây là một tuần mà tài lộc của những người tuổi Tý sẽ tăng tiến và có vận trình tốt. Ngay cả khi bạn gặp phải những vấn đề khó khăn, tự nhiên sẽ có quý nhân giúp đỡ để bạn giải quyết nhanh chóng. Những người bạn tuổi Tý trong tuần này có thể giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng. Và bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của những người lớn tuổi dưới những lời ngon ngọt của bạn, giúp bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình ở cấp trên. Về tình duyên, cả nam lẫn nữ đều có vận đào hoa tốt, vượng phu ích tử, có cơ hội thoát khỏi cảnh độc thân.

 

Dự đoán tử vi tuần mới (29/8-4/9): Ngọc Hoàng đã an bài, vận may mỉm cười với 3 con giáp, sự nghiệp thăng tiến vù vù, tiền tài nhân đôi, bao nhiêu hỷ sự dồn dập đổ về - Ảnh 1
Đây là một tuần mà tài lộc của những người tuổi Tý sẽ tăng tiến và có vận trình tốt. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cũng sẽ được Thần Tài chiếu cố trong những ngày sắp tới. Người tuổi Ngọ liên tiếp gặp may mắn và nhiều chuyện vui trong tuần tới. Đặc biệt, người tuổi này chắc chắn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc bằng sự nỗ lực của bản thân, được lãnh đạo khen thưởng. Tuổi Ngọ còn được vượng tài vượng vận, thỉnh thoảng sẽ có bất ngờ về mặt tài lộc xuất hiện. Nhờ đó bản mệnh được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, không phải lo về tiền bạc, hạnh phúc vẹn tròn.

 

Dự đoán tử vi tuần mới (29/8-4/9): Ngọc Hoàng đã an bài, vận may mỉm cười với 3 con giáp, sự nghiệp thăng tiến vù vù, tiền tài nhân đôi, bao nhiêu hỷ sự dồn dập đổ về - Ảnh 2
Tuổi Ngọ cũng sẽ được Thần Tài chiếu cố trong những ngày sắp tới. Người tuổi Ngọ liên tiếp gặp may mắn và nhiều chuyện vui trong tuần tới. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuần mới này được cho là thời điểm tốt đẹp để tuổi Hợi bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Bất kể là bạn muốn làm gì, bạn sẽ luôn được quý nhân phù trợ và giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực và cố gắng, kết quả tuổi Hợi đạt được sẽ vô cùng ấn tượng. Tình yêu của tuổi Hợi trong tuần này sẽ vô cùng thăng hoa, những cuộc hẹn hò ngọt ngào và ấm áp sẽ giúp hâm nóng tình cảm của cả hai. Trong công việc, tuổi Hợi sẽ được cấp trên khen thưởng do những gì bạn đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Tài vận của bạn trong tuần cũng có dấu hiệu tích cực, bạn có thể sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc trúng thưởng từ những chương trình rút thăm.

Dự đoán tử vi tuần mới (29/8-4/9): Ngọc Hoàng đã an bài, vận may mỉm cười với 3 con giáp, sự nghiệp thăng tiến vù vù, tiền tài nhân đôi, bao nhiêu hỷ sự dồn dập đổ về - Ảnh 3
Tuần mới này được cho là thời điểm tốt đẹp để tuổi Hợi bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Bất kể là bạn muốn làm gì, bạn sẽ luôn được quý nhân phù trợ và giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Tử vi chủ nhật dự báo ngày mai có 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả tiêu xài thả ga

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