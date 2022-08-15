Dự đoán tử vi 4 ngày tới (16, 17, 18, 19/8/2022), những con giáp sau gặp nhiều may mắn, cuộc sống ngày càng như ý, đời sống viên mãn khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 16:06

Dự đoán tử vi 4 ngày tới (16, 17, 18, 19/8/2022), 3 con giáp này sẽ 'lên đời đổi vận', chuẩn bị tâm lý đón nhận tiền tài ùa về đầy túi đi là vừa.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Con giáp này không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

con giáp may mắn
Đối với những người làm ăn kinh doanh, trong thời gian này, bản mệnh sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp con giáp này gây dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 4 ngày tới cho biết, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả mọi việc liên quan đến con giáp tuổi Tỵ đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, trong thời gian này, bản mệnh sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp con giáp này gây dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ.

Chuyện tình cảm của người cầm tinh con Rắn sẽ gặp nhiều may mắn và tràn đầy màu hồng. Các cặp đôi sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Tính cách năng động, cởi mở giúp người tuổi Tỵ dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được 'nửa kia' lý tưởng của mình.

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số có viết, tuổi Mùi Trời sinh đa phần là những con người tài hoa, song cũng bị cuộc đời thử thách với không ít sóng gió. Tuy nhiên, với tính cách kiên cường, nhẫn nại, hầu như bản mệnh đều vượt qua những trở ngại này một cách xuất sắc, tự tạo dựng cơ nghiệp cho mình, khiến người khác phải nể phục.

con giáp may mắn
Sự nghiệp của bản mệnh sẽ lên như diều gặp gió, công danh cũng ngày càng rạng rỡ mà tiền bạc thì dư dả, thoải mái chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các chuyên gia phong thủy, từ ngày 16/8 đến ngày 19/8/2022 là khoảng thời gian người cầm tinh con Dê được bù đắp lại những gì đã mất trong thời gian qua. Bao nhiêu may mắn trời cho sẽ tự tìm tới "hỏi thăm" con giáp này. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ lên như diều gặp gió, công danh cũng ngày càng rạng rỡ mà tiền bạc thì dư dả, thoải mái chi tiêu.

Vận đỏ này sẽ còn kéo dài trong 4 ngày này, nên người tuổi Mùi hãy biết tận dụng cơ hội trời cho, tiếp tục nỗ lực, kiên trì và chăm chỉ, những thành quả ngọt ngào sẽ đến với bản mệnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Ngọ luôn năng động, làm việc gì cũng nghiêm túc. Con giáp này luôn dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất. Bản mệnh cũng rất ngay thẳng, không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người cầm tinh con Ngựa luôn được nhiều người kính trọng và quý mến.

con giáp may mắn
Khoảng thời gian này con giáp may mắn này sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, tích lũy tài sản nhanh hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, thời gian qua người tuổi Ngọ sống khá chật vật, ví tiền luôn dẹp lép nhưng Trời không phụ lòng người, 4 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ nhờ có Thần Phật che chở giúp cho bản mệnh luôn hanh thông trong công việc. Khoảng thời gian tới con giáp may mắn này sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, tích lũy tài sản nhanh hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Nhờ thu nhập tốt, con giáp tuổi Ngọ đỡ được nhiều áp lực trong cuộc sống, bản thân rộng rãi, tự tin hơn. Tương lai, họ có khả năng mua nhà, tậu xe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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