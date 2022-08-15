Đúng 10 giờ ngày mai (16/8/2022), 'Thần Tài lót đường cho lộc', 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, làm đâu trúng đó, một bước lên quan ai cũng phải kinh ngạc

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 14:05

Đúng 10 giờ ngày mai (16/8/2022), 3 con giáp được dự đoán sẽ rũ bỏ vận xui, gặp nhiều điều may trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tuổi Hợi

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, hòa đồng, không thích gây hiềm khích với bất cứ ai. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, có thể thích nghi với hoàn cảnh.

Đúng 10 giờ ngày mai (16/8/2022), 'Thần Tài lót đường cho lộc', 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, làm đâu trúng đó, một bước lên quan ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 1
Trong cuộc sống, bản mệnh luôn sống chân thành, không màng danh lợi. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, những người cầm tinh con Lợn thường đưa ra ý tưởng riêng, có mục tiêu riêng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Trong cuộc sống, bản mệnh luôn sống chân thành, không màng danh lợi. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội gặp được quý nhân.

Đúng 10 giờ ngày mai (16/8), người tuổi Hợi sẽ có vận đỏ như son, gặp nhiều điều may. Người còn học hành, thi cử sẽ thu được kết quả tốt. Trong khi người làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, được lãnh đạo thăng chức. Đồng thời, để nâng cao nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp của bản thân, con giáp này nên đề xuất cấp trên cho mình được đi học bồi dưỡng thêm một số khóa học. Những người làm kinh doanh cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, trời sinh tuổi Dậu là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn biết phấn đấu trong cuộc sống và không ngừng khao khát làm giàu. So với những con giáp khác, người cầm tinh con Gà thường là những người có xuất thân cực khổ và vất vả hơn. Bản mệnh tuy không được giàu có sung sướng từ bé nhưng con giáp này là những người có bản lĩnh, có ý chí cầu tiến, nhờ vậy mà thường công thành danh toại.

Đúng 10 giờ ngày mai (16/8/2022), 'Thần Tài lót đường cho lộc', 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, làm đâu trúng đó, một bước lên quan ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 2
 Đặc biệt đúng 10 giờ ngày (16/8), con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/8/2022 cho hay, những người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Thời gian tới, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên thành tầm cao mới. Đặc biệt đúng 10 giờ ngày (16/8), con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, từ giai đoạn này bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dậu có cơ hội làm giàu trong tương lai. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dậu sẽ viên mãn sung túc.

Việc duy nhất cần làm của tuổi Dậu là nắm bắt lấy thời cơ, đừng vì những lời ra ý vào mà nản lòng từ bỏ. Đây là cách duy nhất để họ bắt kịp và vượt xa những đối thủ cạnh tranh với mình. Con giáp này có tài vận hanh thông, làm đâu gặt đấy, thu hái nhiều thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Thầy phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ.

Đúng 10 giờ ngày mai (16/8/2022), 'Thần Tài lót đường cho lộc', 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, làm đâu trúng đó, một bước lên quan ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 3
Đúng 10 giờ ngày mai con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay, đúng 10 giờ ngày mai con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, bản mệnh đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thoải mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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