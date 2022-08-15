Bước qua ngày mai (16/8/2022), 'Bồ Tát phù hộ trúng số lớn', những con giáp sau cầu được ước thấy, tiền về tràn túi, tiêu mãi không hết, công danh sự nghiệp khởi sắc

Trong công việc, con giáp tuổi Mão sống khá an phận, không có tham vọng quá nhiều. Tuy vậy, bản mệnh luôn làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến tập thể. Bước qua ngày mai (16/8), người cầm tinh con Mèo sẽ có vận may hốt bạc, hứng vàng, có cuộc sống khởi sắc. Trong kinh doanh, Mão gặp gỡ được đối tác uy tín, ký kết được những hợp tác làm ăn quan trọng.

Thầy phong thủy cho biết, con giáp tuổi Mão sống hòa nhã với mọi người, tính tình dịu dàng, nhân hậu. Chính vì vậy, con giáp này dễ thu hút sự chú ý từ người khác. Người tuổi này làm việc gì cũng có người khác trợ lực, có quý nhân giúp đỡ.

Sách tử vi - tướng số viết, những người cầm tinh con Rồng đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi bản mệnh đạt được thành tựu như mong đợi.

Trong khi đó, người tuổi này đi xa thường thu hái được nhiều thành quả. Người gặp tai nạn, ốm đau bệnh tật cũng sớm tai qua nạn khỏi. Nhìn chung, tuần mới là khoảng thời gian tuyệt vời đối với con giáp tuổi Mão.

Người tuổi Thìn làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian qua, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, nên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của con giáp này không được suôn sẻ.

Trong ngày mai (16/8), con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có. Người tuổi Thìn làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp này ngày càng vững vàng trong công việc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, hiền lành, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong mắt nhiều người, tuổi Sửu thường được xem là con giáp chịu nhiều cực khổ, nhưng trên thực tế bản mệnh chính là người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy để có thể tự mình xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Tử vi học có nói, thời gian tới, người tuổi Sửu vốn là những người thông minh và không sợ đối mặt với thử thách khó khăn, vì vậy dù cuộc sống có chông gai bản mệnh vẫn vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

Bước qua ngày 16/8 Sửu có thần tài và quý nhân chiếu cố, Trời không phụ người có lòng nên con giáp này càng làm việc càng kiếm nhiều tiền gấp bội, ngày càng may mắn thịnh vượng. Tử vi học có nói, thời gian tới, người tuổi Sửu vốn là những người thông minh và không sợ đối mặt với thử thách khó khăn, vì vậy dù cuộc sống có chông gai bản mệnh vẫn vượt qua được.

Vận may của tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều vận hành trơn tru. Ngay khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thay đổi ngoạn mục. Từ giai đoạn này, sự nghiệp, tình cảm hay tài vận đều suôn sẻ, thuận lợi. Đối với những người làm ăn, sẽ gặp được đối tác tiềm năng, càng kinh doanh càng sinh lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.