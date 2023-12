Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (24/6 - 26/6), MAY MẮN TỀ TỰU, 3 con giáp này vươn lên đỉnh cao, vang danh thiên hạ, giàu có lên đời

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu phần lớn đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Do đó, dù thời trẻ, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (24/6 - 26/6) có nói, tài vận của những người tuổi Sửu sẽ may mắn liên tục. Do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Đây là giai đoạn mà con giáp may mắn này sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội thăng tiến.