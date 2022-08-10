Dự đoán trong vòng 7 ngày tới (11/8 - 17/8), Cát tinh chiếu sáng, 3 con giáp được thần tài ghé thăm, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc, giàu nhanh như chóp

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 15:32

Không đầy 7 ngày tới, Thần Tài ghé thăm "đột xuất", đây là cơ hội lớn để con giáp kiếm được nhiều tiền. Vì vậy đừng bỏ lỡ các cơ hội đầu tư, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mùi

Từ ngày 11/8, tuổi Mùi có hỏa Tinh đến cung Phúc Đức, mang lại sự năng động, vui vẻ, may mắn. Từ đây, tài lộc của con giáp thăng hoa, chỉ cần chăm chỉ và bền bỉ, thần may mắn sẽ giúp mọi việc đều thành công dễ dàng.

Dự đoán trong vòng 7 ngày tới (11/8 - 17/8), Cát tinh chiếu sáng, 3 con giáp được thần tài ghé thăm, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc, giàu nhanh như chóp - Ảnh 1
Tuổi Mùi được quý nhân phù trợ, tổng quan vận thế của người tuổi Mùi hanh thông, tốt đẹp (Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời điểm này, con giáp nên tăng cường giao lưu, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Càng khéo léo, các mối quan hệ này càng hỗ trợ tuổi Mùi cả về vật chất lẫn cơ hội nghề nghiệp. Con giáp làm đâu thắng đấy, tiền đổ về túi không xuể.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bình tĩnh và khôn ngoan, hành động thận trọng và có những yêu cầu khắt khe đối với bản thân. Trong nửa đầu tháng 4, mọi việc với con giáp còn chưa suôn sẻ. Nhưng từ 7 ngày tới, cát tinh chiếu sáng, tuổi Tỵ tài lộc vượng phát, tài khố rủng rỉnh.

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Việc tuổi Tỵ cần làm bây giờ là điều chỉnh lại hướng đi và tư duy của mình, đồng thời nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh hơn. May mắn sẽ giúp tuổi Tỵ đi đúng hướng, mọi việc đầu tư đều thu nhiều lợi lộc, từ đây đến cuối năm, tuổi Tỵ sẽ là một trong những con giáp có thu hoạch tốt nhất.

Dự đoán trong vòng 7 ngày tới (11/8 - 17/8), Cát tinh chiếu sáng, 3 con giáp được thần tài ghé thăm, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc, giàu nhanh như chóp - Ảnh 3
Sắp tới tuổi Tị gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vận trình công việc, sự nghiệp của người tuổi Tỵ hanh thông phơi phới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Là một trong những con giáp được Thần Tài ghé thăm kể từ ngày 11/8. Cả chính tài và phụ tài của những tuổi Ngọ đều có dấu hiệu khởi sắc mạnh. Sự nỗ lực và cống hiến không biết mệt mỏi của bạn trong suốt thời gian qua đã được đông đảo mọi người thừa nhận.

Dự đoán trong vòng 7 ngày tới (11/8 - 17/8), Cát tinh chiếu sáng, 3 con giáp được thần tài ghé thăm, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc, giàu nhanh như chóp - Ảnh 4
Tuổi Ngọ tài vận khởi sắc, thế như chẻ tre, tiền bạc đầy túi, rủng rỉnh tiêu xài. (Ảnh minh họa: Internet)

Chưa dừng lại ở đó, khi Chính Tài nhập cung mệnh, người tuổi Ngọ sẽ gặp may liên tiếp về tiền bạc. Có thể nói, sắp tới đây, mỗi ngày là một niềm vui với bạn, nguồn tiền mọi nơi đổ về ào ào, đếm mãi không hết. Mọi việc đều tiến triển theo đúng kế mong muốn cũng như kế hoạch bạn đã đề ra.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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Theo tử vi, nửa cuối tháng 8 (15/8-31/8) là lúc những người thuộc 3 con giáp này đi đến đâu, làm gì cũng sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh sự nghiệp thăng hoa.

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