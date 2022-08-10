Trong 5 ngày tới đây (10/8-15/8), 3 con giáp tự khắc nhận lộc trời ban, trúng số độc đắc hoặc tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 08:47

Nữa tháng sắp tới đây, các con giáp dưới đây sẽ được thần tài gõ cửa ban phát lộc tài, cuộc sống thăng hoa bước đường thuận lợi sớm trở thành đại gia.

Tuổi Tý.

Thời gian vừa qua, tuổi Tý đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy, trong 2 ngày tới, tử vi chỉ ra con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc.

Sắp tới đây tuổi Tý có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. Cuộc sống tuổi Tý khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

Trong 5 ngày tới đây (10/8-15/8), 3 con giáp tự khắc nhận lộc trời ban, trúng số độc đắc hoặc tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Vận trình tài lộc sắp tới của tuổi Tý vô cùng suôn sẻ vạn sự như ý. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Kể từ ngày 10/8, tuổi Sửu sẽ có công danh vô cùng viên mãn, còn đường công việc của người tuổi Sửu đang dần có dấu hiệu cải thiện, dù ở mức độ rất nhỏ, chưa thực sự rõ ràng và có thể là đến chính bạn cũng chưa thể nhận ra ngay được. Chính vì vậy, tuổi Sửu càng cố gắng hết sức mình, bạn cứ nỗ lực hết mình sẽ đừng vội than phiền với người khác.

Trong 5 ngày tới đây (10/8-15/8), 3 con giáp tự khắc nhận lộc trời ban, trúng số độc đắc hoặc tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Những ngày tới đây người tuổi Sửu sẽ có bất ngờ lớn, được quý nhân phù hộ.(Ảnh minh họa: Internet)

Thầy tử vi cho biết, càng gần về cuối tháng tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng. Đặc biệt, bản mệnh của người tuổi Sửu chỉ cần tránh tâm lý chủ quan mà dẫn tới sai sót nhỏ là được. Bạn là con giáp may mắn trong 3 năm tới. 

Tuổi Mão.

Tuổi Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành. Trong vòng 2 ngày tới, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Trong 5 ngày tới đây (10/8-15/8), 3 con giáp tự khắc nhận lộc trời ban, trúng số độc đắc hoặc tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
 Sắp tới đây, người tuổi Mão sự nghiệp sẽ có những bước thăng tiến tương đối cao (Ảnh minh họa: Internet)

Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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