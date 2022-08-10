Ai lấy vợ cứ ngắm phụ nữ thuộc 3 con giáp này, trời sinh số mệnh giàu sang, may mắn cả tình – tiền – danh lợi, nhìn xem có tuổi của bạn hay không?

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 08:25

Phụ nữ thuộc 3 con giáp dưới đây, đi đâu làm gì cũng dễ gặp may mắn, vận trình ngày càng suôn sẻ, là hậu phương vững chắc để các anh chồng thoải mái gây dựng sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sinh ra vốn đã có sổ “hưởng”. Tuy là số hưởng nhưng họ chưa bao giờ “ngủ quên trên chiến thắng”. Những con giáp nữ này họ luôn cố gắng tìm cách để làm sao cuộc sống của mình cũng như gia đình ngày càng đầy đủ hơn, tốt hơn. Họ tham vọng và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu mà họ đề ra. Phụ nữ tuổi Hợi tham vọng nhưng họ luôn sống rất tình cảm, tử tế, nhân hậu và hào phóng.

Ai lấy vợ cứ ngắm phụ nữ thuộc 3 con giáp này, trời sinh số mệnh giàu sang, may mắn cả tình – tiền – danh lợi, nhìn xem có tuổi của bạn hay không? - Ảnh 1
Đàn ông lấy vợ tuổi Hợi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến dễ đạt thành tựu vượt bậc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất là những người người có "phúc khí từ miệng". Họ thường có khiếu ăn nói lưu loát, duyên dáng, hài hước. Phụ nữ tuổi Tuất rất quảng giao vậy nên họ có nhiều mối quan hệ, bạn bè, đối tác tuyệt vời. Cũng có nhiều người nghĩ các quý cô tuổi Tuất là "mồm miệng đỡ chân tay", tuy nhiên không hề đâu bạn nhé. Phụ nữ tuổi Tuất là những người quán xuyến việc nhà vô cùng tốt, họ chung thủy và chăm chỉ. Không những vậy, phụ nữ tuổi Tuất còn được trời phú tài năng nội trợ bếp núc cực giỏi.

Ai lấy vợ cứ ngắm phụ nữ thuộc 3 con giáp này, trời sinh số mệnh giàu sang, may mắn cả tình – tiền – danh lợi, nhìn xem có tuổi của bạn hay không? - Ảnh 2
Phụ nữ Tuổi Tuất không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó. (Ảnh minh họa: Internet)

 

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu không “phất” nhanh như tuổi Hợi nhưng họ có sự cần cù, chịu khó. “Bản chất” của những người tuổi Sửu là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Người nào lấy được phụ nữ tuổi Sửu thì không bao giờ cần lo về những chuyện gia đình.

Ai lấy vợ cứ ngắm phụ nữ thuộc 3 con giáp này, trời sinh số mệnh giàu sang, may mắn cả tình – tiền – danh lợi, nhìn xem có tuổi của bạn hay không? - Ảnh 3

Phụ nữ tuổi Sửu luôn có được quý nhân giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Có thể nói, con giáp пày chính là người phụ nữ của gia đình, họ có bản năng tuyệt vời của 1 người vợ, người mẹ, họ luôn hy sinh vì chồng vì con. Phụ nữ tuổi sửu còn có số vượng phu ích t‌ử còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm, vạn sự hanh thông, tốt lành.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Cách chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 đơn giản và đầy đủ nhất cho gia chủ nhận lộc trời ban, mang lại may mắn, bình an cho gia đình

Cách chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 đơn giản và đầy đủ nhất cho gia chủ nhận lộc trời ban, mang lại may mắn, bình an cho gia đình

Hàng năm, mỗi khi đến Rằm tháng 7 âm lịch, các gia đình lại tất bật chuẩn bị các mâm cỗ cúng để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, gia đạo bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp # con giáp may mắn 3 con giáp giàu có may mắn giàu có

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng