Tử vi ngày mới, đúng 14/7 âm lịch, ‘Ở xởi lởi Trời cởi ra cho’, 3 con giáp này được THẦN TÀI ban LỘC, lấy vía HÊN cho cả năm, giàu có phát tài

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 07:02

Xởi lởi trời cho may mắn rất hợp vía Thần Tài 14/7 âm lịch, những con giáp này bất kể làm công việc gì cũng giàu có sung túc bởi khí chất hơn người.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là 1 trong số 3 con giáp đổi vận đúng 14/7 âm lịch. Theo Tử vi học Trung Hoa, trong tháng 7 âm lịch này, người tuổi Dần sẽ được hưởng lộc trời, được Thần Tài gõ cửa liên tục.

Chẳng những người tuổi Dần sẽ được thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà như vũ bão, mà còn tha hồ tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu, ngập tràn trong nhung lụa. Theo đó, những con giáp này có sự ban phước lớn của Thần tài.  Bản thân những người tuổi Dần là những người có tính cách kiên định, ý chí mạnh mẽ và luôn tự lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Họ là những người cực kỳ có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên và không chấp nhận đầu hàng trước những thử thách, khó khăn trong công việc hoặc cuộc sống.

Tử vi ngày mới, đúng 14/7 âm lịch, ‘Ở xởi lởi Trời cởi ra cho’, 3 con giáp này được THẦN TÀI ban LỘC, lấy vía HÊN cho cả năm, giàu có phát tài - Ảnh 1
Con giáp Dần may mắn khó ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Khác với những con giáp khác, tuổi Dần không chờ đợi sự may mắn đến với mình, họ tin rằng cuộc sống có tốt đẹp hay không là do chính mình tạo ra, vì vậy, tuổi Dần không ngần ngại nắm bắt mọi cơ hội xung quanh và chờ thời cơ để thực hiện. SSúng 14/7 âm lịch, tuổi Dần nhanh chóng nắm lấy những may mắn Trời ban cho để cải thiện công việc kinh doanh, tích trữ của cải tài chính. Thời điểm này được ví như là cơ hội ngàn vàng để người tuổi Dần thể hiện. Vì thế, hãy tự tin chứng tỏ bản thân của mình.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Đúng 14/7 âm lịch, người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tử vi ngày mới, đúng 14/7 âm lịch, ‘Ở xởi lởi Trời cởi ra cho’, 3 con giáp này được THẦN TÀI ban LỘC, lấy vía HÊN cho cả năm, giàu có phát tài - Ảnh 2
Con giáp Thìn gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn tự tin và năng động, vận trình tương đối tốt, có tính cạnh tranh giữa một nhóm người với nhau và cũng rất tự tin, bạn luôn nắm bắt được những cơ hội tinh tế và để bản thân dần dần đạt được thành công. Do đó, bạn có thể ấp ủ nhiều con đường tắt dẫn đến thành công, tìm cho mình một lối đi riêng an toàn và khác biệt người xung quanh.

Đúng 14/7 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ có sao tài lộc chiếu mạng. Không chỉ kiếm tiền dễ dàng trong kinh doanh mà bạn còn có thể thảnh thơi không phải suy nghĩ về chiến lược làm việc. Kể từ đây, mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru. Nhìn chung, đường làm ăn của bạn sẽ rộng mở, làm gì cũng vượng, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa vượt bậc sau này.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), vận xui tán đi, 3 con giáp vui vẻ liên tục, tiền tài quấn thân, vận may bạo phát, tiền nhiều đếm không xuể

Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), vận xui tán đi, 3 con giáp vui vẻ liên tục, tiền tài quấn thân, vận may bạo phát, tiền nhiều đếm không xuể

Cận kề những ngày Rằm, 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui về tài lộc, không lo thiếu tiền bạc, cát tinh đuổi hung tinh đi thật xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng