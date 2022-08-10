Thời vận ập tới, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, với hết tiền thiên hạ trong nửa cuối tháng 8

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:12

Theo tử vi, nửa cuối tháng 8 (15/8-31/8) là lúc những người thuộc 3 con giáp này đi đến đâu, làm gì cũng sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Mão

Vào giữa và cuối tháng 8 năm nay, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ mở ra cơ hội mới. Họ có thể nhanh chóng thăng tiến trong công việc, giúp thu nhập tăng lên đáng kể. 

Người tuổi Mão hợp với tuổi nào trong hôn nhân, kinh doanh?

Người tuổi Mão biết cách kiểm soát đồng tiền của mình, biết chi tiêu vào đâu là hợp lý. Nhờ vậy, cuộc sống của họ ngày càng được nâng cao chất lượng, tâm lý luôn vui vẻ, lạc quan. Nhìn chung, trước khi kết thúc tháng 8, người tuổi Mão sẽ đạt được thành tựu nhất định. 

Thời vận ập tới, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, với hết tiền thiên hạ trong nửa cuối tháng 8 - Ảnh 2
Người tuổi Mão nhân cơ hội thăng hoa tháng 8 này, chớp lấy thời cơ nghìn năm có một này để uống cạn lộc trời, kiếm tiền tỷ chỉ trong chớp mắt. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Các tháng đầu năm không có nhiều cơ hội để người tuổi Mùi chuyển mình, nhưng nửa sau tháng 8 này mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh tuổi Mùi đều gia tăng nhanh chóng.

Thời vận ập tới, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, với hết tiền thiên hạ trong nửa cuối tháng 8 - Ảnh 3
Nửa cuối tháng 8, tuổi Mùi phát lộc hốt bạc liền tay, (Ảnh minh họa: Internet)

Theo tử vi từ ngày 15/8-31/8 sắp tới đây, cho thấy tuổi Mùi dù là người làm công ăn lương hay tự đứng ra làm chủ thì cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh được công nhận về năng lực làm việc, lẽ đương nhiên là thành quả thu về cũng chẳng tồi, tiền bạc nhiều không đếm xuể.

Tuổi Thìn

Dự báo nửa cuối tháng 8 này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt, vào cuối tháng 8 có thể nói mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua.

Tuổi Thìn là con gì? Người tuổi Thìn hợp và kỵ với tuổi nào?

Tuổi Thìn cuối tháng có vận tiền bạc vượng sắc, thăng hoa vô đối. Những việc bạn làm đều mang lại thu nhập ổn định, tiền bạc đều đều không có dấu hiệu giảm đi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều chuyện vui. Người độc thân tìm được người như ý. Người có gia đình, người yêu nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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