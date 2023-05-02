Dự đoán tháng 5 này, 3 con giáp tài lộc đại phát, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 18:51

Tử vi dự đoán, bước sang tháng 5 này, vận trình của 3 con giáp dưới đây biến chuyển khởi sắc, tài lộc đầy tay. Hãy xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 5 này, người tuổi Mùi sẽ đạt được vận trình tài lộc ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến. Nhờ sức chiến đấu bền bỉ, vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ đến mấy thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi và tìm được hướng đi mới cho mình. Những nàng Dê chẳng quan tâm nhiều đến thời cuộc, thế sự ngoài kia, cũng hiếm khi bị ai làm phiền, gây khó dễ nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ thuận lợi đúng như kế hoạch bạn đề ra.

Bên cạnh, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở. Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Dự đoán tháng 5 này, 3 con giáp tài lộc đại phát, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được trời phú cho sự thông minh và có đầu óc sáng suốt, không chỉ nổi trội về năng lực bản thân mà họ còn đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội, rất dễ gặt hái được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Tử vi nhận thấy, bước sang tháng 5 này, tuổi Thân may mắn có cát tinh Kim Quỹ nhập mệnh tại cung Tài Bạch. Đây là điềm báo hết sức cát lợi bởi cát tinh này sẽ thúc đẩy vượng tài khí.

Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ có những khoản thu hoạch bất ngờ ở một số dự án đầu tư. Vốn dĩ ban đầu bạn thực hiện kế hoạch với thái độ "thử một chút xem sao", không quá để tâm và cũng không mong đợi quá nhiều, thế nhưng bất ngờ là lợi nhuận lại vượt ngoài dự tính của bạn.

Dự đoán tháng 5 này, 3 con giáp tài lộc đại phát, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang tháng 5 này, bạn không cần phụ thuộc vào bất cớ ai mà vẫn có thể mở lối đi riêng, đem lại tài vận cuồn cuộn cho chính bản thân mình và cả người khác. Nhờ vào tài hoa và vận khí tốt lành, con giáp này có thể gặt hái thành công ngay từ khi còn trẻ tuổi, cả đời được hưởng phúc khiến người khác ghen tị.

Chỉ cần bản mệnh có thể dũng cảm đi theo con đường mà mình đã chọn, không lùi bước trước khó khăn thử thách. Đồng thời, người tuổi Thìn còn biết nhìn xa trông rộng thì có ngày sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang, có quyền cao chức trọng, được mọi người xung quanh tôn trọng.

Dự đoán tháng 5 này, 3 con giáp tài lộc đại phát, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

Sách tử vi con giáp có nói, top con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối trong 12 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 5 tử vi ngày 2/5/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tu vi ngay mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 35 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 35 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 38 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 39 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 44 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 14 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết