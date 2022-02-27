Dự đoán 10 ngày tới, những con giáp 'số hưởng' sau ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền bạc đổ về túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 05:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ đại cát đại lợi, tiền bạc đổ về túi không ngừng, sự nghiệp thăng tiến trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này vốn rất giỏi xoay chuyển tình thế, trong những hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc nhưng bạn vẫn đủ khôn khéo để giải quyết những khúc mắc. Do bạn, bạn sẽ tự xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, cuộc sống thịnh vượng, sung túc. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, tình duyên viên mãn sẽ là những may mắn ập xuống đời bạn vào những ngày sắp tới.

Về vận trình tình cảm, bạn sẽ có một vài cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó tiềm năng, nhưng có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan tác động nên khả năng cao bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc người |gặp nhưng không ở lại". Do đó, bạn nên "mở lòng" mình nhiều hơn hay có những hành động mở đầu cho mối quan hệ như bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

 

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 Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, tình duyên viên mãn sẽ là những may mắn ập xuống đời người tuổi Dần vào 10 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có dấu hiệu tốt đẹp về tài vận lẫn nhân duyên. Đồng thời, bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tạo cơ hội cho họ phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đây là thời khắc hoàng kim nhất trong năm, nên nếu có cơ hội thì bạn phải bắt lấy, có khả năng bạn sẽ đổi đời và có thể xây dựng cuộc sống sung túc mãi về sau. 

Về tình duyên, đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu nhiều chuyển biến tốt trong chuyện tình cảm của người tuổi Tuất. Tình cảm gia đình được gắn kết, vợ chồng thêm hòa hợp, đôi lứa yêu nhau thêm mặn nồng, những mâu thuẫn nếu có cũng sẽ được giải quyết êm đẹp.

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Người tuổi Tuất sẽ có dấu hiệu tốt đẹp về tài vận lẫn nhân duyên - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình. Đây là thời gian giúp bản mệnh dần đạt được những kế hoạch trong tương lai, vậy nên hãy nắm bắt thời cơ nếu có thể. Ngoài ra, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Cuộc sống của bạn khá ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Bên cạnh đó, bạn sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc và có ảnh hưởng rất lớn tới tài vận những tháng sau này của bạn vì thế bạn cần có sự suy xét kỹ lưỡng và quyết đoán. Ngoài ra, người tuổi Hợi có thể bắt đầu kinh doanh, đầu tư vì 10 ngày tới khá vượng, có đầu tư ắt sinh lợi nhuận.

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Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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