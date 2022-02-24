Sang tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp 'bùng nổ tiền tài', nhận nhiều cơ hội hiếm có, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 09:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "bung lụa tiền tài", nhận nhiều cơ hội hiếm có, tình duyên viên mãn vào tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay.  Đó có thể là sự thăng tiến với công việc cũ, sự đổi mới với công việc mới hay một cơ hội học tập, hoặc chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi. 

Ngoài ra, bạn giao thiệp rộng, tính tình hào phóng, có nhiều bạn bè nên có vận quý nhân khá vượng. Khi gặp thời cơ, con giáp này sẽ hành động ngay lập tức, tìm đúng chỗ, đúng người, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới.

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Người tuổi Dần được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới đây. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa, bạn cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian này nên túi tiền lúc nào cũng dư dả, chi tiêu vì thế mà trở nên thoải mái hơn.

Vận vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội trò chuyện với người mình thích và có nhiều mối duyên mới. Vậy nên, bạn không nên chạy trốn tình yêu mà hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sáng cho cuộc sống có phần tẻ nhạt của mình.

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Người tuổi Mùi sẽ có những thay đổi đáng kể trong tháng 2 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường không có xuất thân giàu có nhưng lại có bản lĩnh, tài giỏi và xây dựng được cuộc sống vinh hoa phú quý cho riêng mình. Trong thời gian tới đây, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của bạn sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào. Ngoài ra, nhờ khả năng nhạy bén về tài chính, đời sống vật chất của bạn sẽ ngày càng được cải thiện rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, kinh doanh một vốn bốn lời, thu về món lợi nhuận rất lớn. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

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Cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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