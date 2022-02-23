Bắt đầu từ ngày 25/02/2022, những con giáp 'số hưởng' sau chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên 'đỏ thắm'

Con giáp may mắn này vốn là người hào phóng, xởi lởi, sẵn sàng giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn. Với sự lương thiện, vị tha và nhân hậu của mình, bạn thu hút được rất nhiều quý nhân đến với mình trong cuộc đời. Nhờ thế mà cuộc sống của bạn luôn suôn sẻ và thuận lợi hơn người khác.

Bên cạnh đó, cuộc sống của bạn sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Khi mọi khó khăn cũng dần dần lùi ra xa, may mắn đang ồ ạt kéo đến khiến cho bạn làm gì cũng đều suôn sẻ và thành công. Đặc biệt, sự nghiệp của bạn cũng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian này, không chỉ có cơ hội thăng quan tiến chức và tiền tài, danh tiếng cũng được củng cố.

Con giáp này thường hay giúp đỡ người khác nên lộc quý nhân sẽ rất vượng từ ngày 25/02/2022. Khi gặp khó khăn, bạn dễ được quý nhân che chở, dễ chuyển bại thành thắng. Bạn còn được thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát. Nhờ cố gắng hết mình, họ đạt được thành tích tốt, thu nhập vì thế cũng tăng lên.

Trên phương diện tình cảm, những bạn độc thân có đủ kiên nhẫn để đợi người phù hợp với mình xuất hiện. Trong khoảng thời gian chờ đợi, bạn cố gắng làm cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn để yêu thương người ấy theo cách hoàn hảo nhất. Người đã yêu lâu thì bắt đầu bàn chuyện cưới xin, tiến trình này rất ngọt ngào, có thể thấy tình yêu sau này của 2 bạn rất đẹp.

Người tuổi Ngọ được thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội kiếm tiền nhờ tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng. Lợi nhuận thu vào khá mượt mà, chi tiêu cũng thoáng tay hơn, tha hồ thực hiện các dự định mua sắm, nhưng nhớ là đừng có vung tay quá trán mua những món không thật sự thiết thực kẻo tiền bao nhiêu cũng hết.

Ở phương diện tình cảm, tình cảm giữa bạn và đối phương được hâm nóng và mặn nồng hơn trước, nhờ đó mà bạn luôn cảm thấy tự tin, có động lực hơn rất nhiều để vun vén hạnh phúc lứa đôi.

Người tuổi Tuất có cơ hội kiếm tiền nhờ tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.